Conor McGregor envoie un message en temps opportun pendant la pause du coronavirus

L’ancien champion de l’UFC, Conor McGregor, a été l’une des voix les plus fortes du MMA pendant la crise du coronavirus COVID-19, appelant son pays d’origine à mettre en œuvre un verrouillage complet. Mais cela ne signifie pas qu’il a complètement arrêté son entraînement.

L’Irlandais, qui a offert des mots d’encouragement aux fans sur les réseaux sociaux ces derniers jours, fait clairement de son mieux pour pousser une attitude mentale positive pendant la pandémie mondiale actuelle, et a sauté devant la caméra de son téléphone pour donner aux fans une courte action clip pendant qu’il travaillait ses mains et son mouvement de tête sur une barre de boxe dans son gymnase.

L’entraînement vidéo de McGregor ne faisait clairement pas partie d’une séance plus sérieuse – il portait une montre très chère à l’époque – mais son message avant de se mettre au travail sur l’appareil était pertinent pour lui-même et pour tout le monde là-bas comme nous tous cherchent à se frayer un chemin à travers ces temps difficiles.

“Concentrez-vous sur la tâche à accomplir”, a-t-il déclaré.

Amen à cela, Conor.

