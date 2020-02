Conor McGregor C’est l’une des plus grandes stars mondiales mais en même temps elle ne cesse de s’impliquer, à jouer dans les controverses qui ne lui font aucun bien. Maintenant, la question est si vous essayez de changer les choses ou dans un certain temps, il aura de nouveau des ennuis. Ils en ont parlé Joe Rogan et Frankie Edgar récemment.

Conor McGregor essaie-t-il de nettoyer son image?

Les deux commentent ceci sur le podcast du commentateur:

FE: «Et Conor? Il semble qu’il ait changé sa personnalité de 180º. Il a toujours du charisme, mais il semble que essaie de nettoyer un peu votre image“.

JR: «Peut-être que tout était juste pour le manque de rivalité avec Donald Cerrone“.

FE: «Je pense que c’est plus profond que ça. Peut-être à cause du «Cowboy», c’est un gars avec qui ils s’entendent tous. Ou peut-être qu’il s’occupait de beaucoup. Khabib, a frappé ce vieil homme, tout ça … »

JR: “Je pense qu’il n’a pas eu besoin d’une guerre psychologique avec le “Cowboy”. Je pense que depuis le début, il pensait avoir un grand avantage sur lui. Mais à la place avec Khabib (Nurmagomedov), il sentit qu’il devait le poursuivre. Il a estimé qu’il devait déplacer Khabib comme il l’a fait avec (José) Aldo. Mais ça n’a pas marché. Ce mec est vraiment dur. Vous le regardez dans les yeux et vous ne voyez que la fatalité. »

Lecteurs, qu’en pensez-vous? Conor McGregor essaie-t-il de nettoyer son image?