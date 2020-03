Conor McGregor est le favori pour battre Justin Gaethje

Le combat entre l’Irlandais n’a pas encore été confirmé. Conor McGregor et l’Américain Justin Gaethje; Nous avons déjà rapporté qu’Owen Roddy, entraîneur et ami de McGregor, a déclaré dans une interview que le plan de l’Irlandais était de se battre le 11 juillet 2020, cependant, l’annonce officielle de Dana White, qui est très certainement très occupé ces jours-ci et attendra probablement le “flash chaud” et tout ce qui concerne le combat entre Nurmagomedov et Ferguson, qui doit être assez occupé.

Bien que les paris changent, il est rapporté sur le Web BetOnline.ag, qui McGregor battra Geathje, l’Irlandais a une cote de -180, tandis que l’Américain du Nord a une cote de +155. Pour ceux qui ne connaissent pas le système de paris aux États-Unis, et en utilisant les cotes de ce combat probable, nous expliquons. Pour chaque 100 $ que vous misez sur McGrgeor, vous gagnez 180 $ sans “Le Notorius” est victorieux, alors que si votre gagnant est “Le point culminant”, vous devrez parier 155 $ pour gagner 100 $.