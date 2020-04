“Conor McGregor est une prostituée jalouse”

Dire qu’Ali Abdelaziz n’a pas de bonnes relations avec Conor McGregor serait un euphémisme.. L’agent et le combattant s’attaquent depuis des années. Il est impossible de savoir quand la rivalité a commencé, mais il semble qu’elle ne finira jamais. Ceci est également mis à profit par le premier lorsqu’un de ses clients va affronter «The Notorious» ou tenter de le faire, sachant ce qu’implique un combat avec cela.

Et l’histoire continue parce que dans une récente interview avec TMZ Sports Abdelaziz a lancé une nouvelle attaque contre l’Irlandais après avoir affirmé que son client Khabib Nurmagomedov ne voulait pas affronter Tony Ferguson à l’UFC 249.

“Vous dites à tout le monde de rester à la maison, mais quand Khabib le fait, parce que le gouvernement russe n’autorise pas les voyages, l’appelez-vous un poulet? Ça n’a pas d’importance. Conor n’est pas le numéro un, ni deux, ni trois. Il y a Khabib, Justin (Gaethje) et Tony. Conor est le quatrième. Pour l’instant, il n’est même pas dans la conversation. C’est juste une prostituée jalouse, il est trop vieux pour gagner de l’argent. C’est fou parce qu’il a dit à tout le monde de rester à la maison, il a fait don de millions, et maintenant nous savons tous que c’est un mensonge. “

