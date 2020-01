Conor McGregor estime à 80 millions de dollars le salaire UFC 246, un milliardaire de 35

Conor McGregor pense que certaines personnes annulent sa popularité en se dirigeant vers l’UFC 246. Mais l’ancien champion des poids légers et des plumes est convaincu qu’il est toujours la vache à lait du MMA.

Si ses affirmations sont correctes, il est difficile de contester contre lui. Dans une récente interview avec ESPN, McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC) a estimé qu’il gagnerait 80 millions de dollars pour son combat contre Donald Cerrone samedi.

“Probablement (le plus gros jour de paie) de mon assistant d’arts martiaux mixtes, oui”, a déclaré McGregor. “Il pourrait être. J’évalue plus de 80 millions de dollars. Nous avons l’Australie et le Canada et l’Angleterre et l’Irlande. Ça devrait être bon… J’ai fait environ 50 millions de dollars (pour Khabib). … Ils pensent que je suis un toast, mais je suis toujours le pain. »

En parlant de sa carrière dans son ensemble, McGregor a prédit qu’il atteindrait le statut de milliardaire à l’âge de 35 ans. L’ancien double champion de l’UFC a actuellement 32 ans et a deux ans et demi pour frapper la marque.

“Je serai milliardaire à 35 ans”, a déclaré McGregor. «Cette liste (Forbes) est ma liste. Je viens pour cette liste. Je suis encore loin, mais j’y arriverai. J’ai les méthodes. Je ne me bats pas pour ça.

«Les combats aident tout. Je ne gratte même pas la surface de ce que je devrais probablement être payé, c’est l’argent du back-end qui passe. Cela devrait être garanti, mais peu importe. C’est ce que c’est.”

Les combats ne sont pas la seule source de revenus de McGregor. La populaire superstar irlandaise s’est lancée dans le jeu du whisky avec son propre numéro douze, et dans les vêtements avec sa marque haut de gamme August McGregor.

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

.