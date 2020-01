Conor McGregor et Grand-mère Cerrone partagent un moment

Une fois de plus, l’UFC nous emmène dans les coulisses de son dernier pay-per-view – cette fois à l’UFC 246 à Las Vegas.

L’UFC 246 a eu lieu samedi dernier au T-Mobile Arena. La carte principale a été diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et ESPN + / UFC Fight Pass.

Dans l’aperçu «Thrill and Agony» de l’UFC 246, nous obtenons un aperçu complet des conséquences immédiates entourant Conor McGregor et Donald Cerrone.

Dans l’événement principal, McGregor a connu un retour spectaculaire dans l’octogone en terminant Cerrone en seulement 40 secondes de leur tête d’affiche de poids welter.

Découvrez le clip complet ci-dessus pour voir l’effusion d’émotions de tous côtés à la suite de l’attraction principale de la nuit, y compris ce que McGregor a dit à Cerrone, ce que McGregor et Grandma Cerrone se sont dit, la réaction instantanée du président de l’UFC Dana White au résultat, et plus encore .

La vidéo est un aperçu de “Thrill and Agony”. L’épisode complet est disponible sur UFC Fight Pass pour les abonnés.

.