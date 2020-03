Conor McGregor et Proper No. Twelve font un don massif aux premiers intervenants

Image: Conor McGregor sur Instagram

Eire Born Spirits, la société derrière Proper No. Twelve Irish Whisky et l’équipe fondatrice de Conor McGregor, la directrice de McGregor Audie Attar et l’entrepreneur Ken Austin ont annoncé que Proper No. Twelve fera un don de 1,3 million de dollars aux organisations de premiers intervenants du monde entier.

La société a annoncé cette nouvelle dans un communiqué de presse mardi. Voici les détails, par le communiqué:

Lors du lancement de Proper No. Twelve à la fin de 2018, le fondateur McGregor et ses partenaires se sont engagés à ce que la société de whisky fasse un don de 5 $ pour chaque caisse de Proper No. Twelve vendue jusqu’à ce que les dons atteignent 1 million de dollars par an aux organisations de premiers intervenants du monde entier. Grâce à l’énorme amour et soutien de la marque ainsi que du liquide de haute qualité, Proper No. Twelve est devenu un barman et un favori des consommateurs, établissant des records de vente pour l’industrie. Proper No. Twelve a vendu environ 200 000 caisses de 9 litres en Amérique et, sur la base du don de 5 dollars par caisse, la société versera 1 million de dollars aux États-Unis.

La société est fière d’annoncer qu’elle a sélectionné le Stephen Siller Tunnel to Towers Foundation, dont le siège est à New York, pour recevoir ce don d’un million de dollars pour les États-Unis. Le don servira à rembourser les hypothèques des familles des officiers chargés de l’application des lois et des pompiers à travers le pays, qui ont été tués dans l’exercice de leurs fonctions et laissés derrière de jeunes enfants. Tunnel to Towers a un score de 100 pour la responsabilité et la transparence sur Charity Navigator. Des dons supplémentaires seront annoncés en mars et avril pour les organisations de premiers intervenants en Irlande, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Russie, en Pologne et en Afrique du Sud.

Conor McGregor a déclaré: «Je suis très reconnaissant à l’équipe travailleuse de Proper No. Twelve, à nos distributeurs, détaillants et propriétaires de pub, ainsi qu’aux millions de fans de whisky qui ont adopté la marque en générant des ventes record. Ces ventes nous permettent de faire notre premier don important à de telles familles méritantes. Les premiers intervenants du monde entier sont les héros de la vraie vie. Ce sont eux qui se retrouvent dans des situations d’urgence. C’est un de nos rêves depuis que nous avons démarré l’entreprise. Ken, Audie et moi avions des idées audacieuses pour la marque, et les ventes ont dépassé toutes nos projections! Nous sommes très fiers de nous associer à la Fondation Stephen Siller Tunnel to Towers pour honorer ces héros. L’objectif de la fondation est d’assurer la stabilité et la sécurité de ces familles confrontées à des pertes tragiques soudaines. J’espère inspirer mes fans et tous les buveurs de Proper Twelve à se joindre à moi et à soutenir cette cause valable. »

En plus du don à la Fondation Tunnel to Towers, McGregor a enregistré des messages d’intérêt public (annonces de service public) pour encourager les autres à faire un don de 11 $ par mois à la fondation. Ces spots, dont l’un peut être consulté ici, seront diffusés à travers les États-Unis à la télévision.

Ken Austin, co-fondateur de Proper No. Twelve, a déclaré: «Lorsque nous avons commencé le processus de vérification sur l’endroit où donner, nous avons vu les publicités de collecte de fonds que Tunnel to Towers jouait à la télévision. Ma femme a grandi à The Rockaways dans le Queens, à New York. Beaucoup de premiers intervenants vivent dans cette région et beaucoup ont perdu la vie le 11 septembre, tout comme Stephen Siller. Conor a déclaré que nous donnerions le million de dollars à Tunnel to Towers, mais nous devons faire plus. Et grâce aux spots télévisés avec Conor, l’espoir est que beaucoup feront un don et nous pourrons aider à collecter des millions pour la fondation et ces familles. »

«Nous sommes ravis de recevoir le don de Conor McGregor et de son équipe», a déclaré Tunnel au président-directeur général de la Fondation Towers, Frank Siller. «Nous n’avons pas sollicité leur soutien – ils nous ont approchés et n’ont été que des partenaires généreux et dévoués. L’engagement de Conor envers les familles des premiers intervenants peut servir de modèle aux autres. Nous sommes extrêmement reconnaissants et je sais quel whisky nous boirons ce jour du paddy et au-delà. “

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/9/2020.