Conor McGregor exhorte les dirigeants irlandais à interdire le verrouillage en raison de la pandémie de coronavirus

Conor McGregor se lance dans la lutte contre le coronavirus.

L’ancien champion de l’UFC en deux divisions a lancé mardi un appel passionné exhortant les dirigeants irlandais à interdire le pays alors que le virus mortel continue de balayer le monde.

Il y a eu plus de 1 110 cas de coronavirus diagnostiqués en Irlande avec six décès.

“Je voudrais dire que pendant que nous débattons tous actuellement d’un verrouillage complet, je pense que nous devons le faire”, a déclaré McGregor dans une vidéo publiée sur son site Web MacLife. «Chaque fois que nous débattons de cela, c’est du temps inutile. Je connais un bon combat difficile quand j’en vois un et nous en avons un sur nos mains maintenant. Je veux appeler mon peuple – le grand peuple d’Irlande – ce combat a besoin de nous tous.

“Nous sommes tous dans le coin rouge ensemble en attendant la cloche. Alors rassemblons-nous et sonnons la cloche nous-mêmes, y compris les gens du reste du monde. Le véritable verrouillage doit commencer et doit commencer maintenant. »

Les écoles, les universités et les pubs en Irlande ont déjà été fermés en raison de l’épidémie de coronavirus, mais McGregor a demandé aux dirigeants irlandais de faire un pas en avant spectaculaire en imposant un verrouillage pour l’ensemble du pays tout en arrêtant la plupart des voyages à l’intérieur et à l’extérieur de l’Irlande.

«Un verrouillage ensemble. Un verrouillage uni », a déclaré McGregor. «Nous devons fermer nos aéroports. Nous devons fermer toutes les affaires non essentielles. Nous devons couper tous les voyages non essentiels. le commissaire [Drew] Harris et vice-amiral [Mark] Mellett, nous devons préparer et déployer nos unités dans toutes les zones bâties connues de notre pays.

«Maintenant président [Michael] Higgins, vous devez donner à ces grands hommes et femmes le pouvoir d’imposer cette tâche si nécessaire. »

McGregor a été l’un des athlètes les plus francs de l’UFC en ce qui concerne la pandémie de coronavirus et il a terminé son appel en appelant tous les Irlandais à se réunir lors d’une situation tragique.

“L’Irlande, nous l’avons,” cria McGregor. «Non seulement nous avons la formule, mais nous l’avons à l’avance. Allons l’Irlande. Allons le reste du monde. Un verrouillage uni. Ensemble, nous nous tenons. Que Dieu nous bénisse tous. “