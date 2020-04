Conor McGregor explique comment il a ressuscité sa carrière à l’UFC: “Il n’est jamais trop tard pour invoquer nos pouvoirs”

Conor McGregor a encore un long chemin à parcourir pour prouver qu’il est un homme changé en dehors de la cage, mais l’ancien champion de l’UFC est en bonne voie.

Avant que McGregor ne fasse son retour dans l’Octogone en janvier dernier pour terminer Donald Cerrone en seulement 40 secondes à l’UFC 246 (met en évidence ICI), la superstar irlandaise a rencontré des problèmes majeurs en dehors de la cage pendant la majeure partie de deux ans. Heureusement, «Notorious» a pu éviter de lourdes peines et des peines de prison.

Avec des millions de dollars à sa disposition et une notoriété internationale sous laquelle la plupart d’entre nous s’effondreraient, McGregor fait de son mieux pour garder la tête droite et revenir à la domination dans le sport du MMA (et de la vie). Après tout, McGregor n’a réussi à concourir que deux fois à l’intérieur de l’Octogone depuis qu’il a battu Eddie Alvarez pour le titre UFC des légers à l’UFC 205 en 2016.

McGregor a réussi à redresser le navire au cours des six derniers mois et son travail acharné commence à porter ses fruits. L’ancien champion de l’UFC a récemment figuré sur la couverture du magazine «Fighters Only» et a finalement pris les médias sociaux pour discuter de son évolution personnelle.

«J’ai remis tous mes pouvoirs à moi et cet ordre a été suivi. Il n’est jamais trop tard pour invoquer nos pouvoirs et avancer sur un terrain plus élevé. Jamais, jamais trop tard! Quelle que soit l’étape à laquelle nous en sommes. Il y a toujours une puissance plus élevée, et il y a toujours un terrain plus élevé. Bonne chance! La photo de couverture a été prise dans les coulisses après mon dernier combat. Merci @fightersonlymag. Un dur travail. Concentrer. Dévouement = résultats! ” a écrit McGregor via Intagram.

La première photo dans le post de McGregor, qui montre la superstar de l’UFC sortie d’une prison de New York, provient de son attaque en bus de Brooklyn contre son rival Khabib Nurmagomedov à l’UFC 223 en 2018. C’était encore un autre exemple au cours des deux dernières années, où «Notorious» s’est volontairement placé au mauvais endroit au mauvais moment.

Heureusement pour les fans de McGregor à travers le monde, la superstar irlandaise est de retour sur la bonne voie et impatiente de revenir à l’action une fois l’UFC rouverte. Dans l’intervalle, «Notorious» continuera d’aider son pays d’origine, l’Irlande, dans la lutte contre la pandémie croissante de COVID-19.