Conor McGregor explique pourquoi il combat Cerrone «Cowboy» avec quelque chose à prouver à l’UFC 246

Conor McGregor a déjà été mis en doute, mais rien de semblable à ce qu’il a connu au cours des trois dernières années.

Après une ascension fulgurante où McGregor est devenu le tout premier champion à deux divisions, il est redescendu sur Terre.

McGregor s’est fait retirer ses deux ceintures de championnat alors qu’il recherchait un meilleur contrat avec l’UFC et finalement un salaire à neuf chiffres contre Floyd Mayweather en boxe. Quand il est finalement revenu au MMA, il a été profondément battu par Khabib Nurmagomedov avant d’être soumis à l’UFC 229.

Alors que des rumeurs circulaient sur un retour imminent, McGregor s’est absenté en 2019.

L’Irlandais de 31 ans a finalement été réservé, face à Donald “Cowboy” Cerrone à l’UFC 246 le 18 janvier dans un événement principal. Mais même cette nouvelle a été accueillie avec une certaine déception. Autant qu’il a accompli dans sa carrière, Cerrone connaît deux défaites consécutives. De nombreux observateurs du MMA pensaient qu’il prenait le chemin de la moindre résistance plutôt que d’affronter un concurrent de haut niveau comme Justin Gaethje lors de son premier combat en 15 mois.

“Donald et moi avons une histoire depuis un certain temps, d’accord, et j’ai dit que je le combattrais”, a expliqué McGregor à The Mac Life lorsqu’on lui a demandé comment le combat “Cowboy” s’était déroulé.

“Si vous regardez la liste des appels ou les personnes avec qui je me suis engagé, Donald a probablement été l’un des premiers. Il est donc le premier sur la liste, et c’est tout. Je vais également les rencontrer tous. “

McGregor a justifié la confrontation en pointant vers la longue liste des réalisations de Cerrone, preuve que “Cowboy” a fait plus qu’assez pour mériter l’occasion.

“Donald est un grand combattant, de superbes records, la plupart des renversements, la plupart des coups de tête, la plupart des combats, la plupart des rounds, il a beaucoup de records de l’UFC à son actif”, a déclaré McGregor. «Je vais avoir un super camp, un grand combat et ensuite cela me fera entrer dans l’année. Je regarde ça comme une saison.

«C’est le début de la saison. Donald a été le premier avec qui j’ai accepté de me battre, et nous y voilà. »

Malgré tous les compliments, McGregor n’a toujours pas l’impression que Cerrone a autant évolué depuis qu’ils se sont affrontés verbalement lors d’une conférence de presse en 2015.

À l’époque, McGregor a tiré beaucoup sur les combattants de la division des 155 livres, les qualifiant de «coincés dans la boue». Il a promis de conquérir la catégorie de poids, et finalement, il l’a fait.

“Beaucoup de choses se sont passées depuis ce temps”, a déclaré McGregor à propos de sa première rencontre avec Cerrone. «Je n’étais que le champion par intérim des poids plumes. Donc il a continué et a eu de grands combats, (et) j’ai continué et j’ai fait ce que j’ai fait évidemment. Beaucoup de choses ont donc changé.

“En termes de compétences, il est probablement resté le même, je dirais. Je suis très, très bien préparé. Mon équipe a été phénoménale dans ce camp. Je ne peux pas remercier assez les gens qui me sont proches. et je me sens bien d’être dans cet endroit où je suis. “

Plutôt que de passer trop de temps à construire ou à abattre son prochain adversaire, McGregor préfère se mettre sous le microscope, en grande partie à cause de la sortie terne de sa dernière performance.

“J’ai fait le travail”, a déclaré McGregor. «Un travail concentré, engagé. C’est ça. Tu ne me touches pas alors. Personne ne me touche. Tu n’as aucune idée. Ce dernier camp a été horrible et je n’ai personne à blâmer que moi-même. Je me suis blâmé et j’ai fait les corrections. Heureusement, j’ai une équipe solide derrière moi qui me pousse et me guide dans la bonne direction. Je me guide est l’essentiel. Je m’écoute et je fais mon travail que je dois faire, que je sais que je dois faire.

«Les combats me tiennent toujours à l’esprit maintenant, et je sais que j’ai de nombreuses entreprises et ce genre de choses qui m’attaquent. Mais me battre est mon pain et mon beurre et c’est sur cela que je me concentre. “

La perte de Nurmagomedov – combinée à de nombreux comportements grossiers à l’extérieur de la cage – a provoqué des doutes quant à son avenir. L’argent et la renommée ont-ils enlevé la faim et le désir qui ont défini la première carrière de McGregor à l’UFC?

McGregor semble déterminé à répondre à toutes ces questions lors de l’UFC 246.

“J’ai hâte de mettre cette compétition à mon actif”, a-t-il déclaré. «Récupérez cette netteté. Je vais faire une belle présentation le 18 janvier. Excitez mes fans. Obtenez l’industrie du MMA oublieux, c’est un jeu tellement oublieux. Un gars peut avoir une victoire ou deux victoires et ils sont au sommet du monde, et un gars peut avoir une défaite et il est au fond.

«Je vais rappeler à tout le monde et continuer à grimper. Continuez à obtenir ma netteté et à en tirer parti, voyez où cela va. »