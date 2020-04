Conor McGregor explique pourquoi il n’est jamais trop tard pour changer votre vie

La superstar de l’UFC, Conor McGregor, a souligné les changements qu’il a apportés dans sa vie au cours des deux dernières années, affirmant qu’il n’est jamais trop tard pour changer votre vie.

Il y a deux ans, à l’UFC 223, McGregor a souffert du point le plus bas de sa carrière de MMA en jetant un chariot à travers une fenêtre de bus, ce qui a provoqué une réaction en chaîne d’effets négatifs. McGregor a traité de nombreuses questions juridiques à l’extérieur de la cage au cours de l’année suivante, sans parler d’une perte déséquilibrée face à Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229 et d’une suspension ultérieure d’une bagarre d’après-combat contre l’équipe de son rival. Il ne fait aucun doute que les années 2018 et 2019 de McGregor sont celles qu’il veut oublier.

Mais deux ans plus tard, McGregor a vraiment changé la donne. Il a éliminé Donald Cerrone dans l’événement principal de l’UFC 246 dans ce qui était un retour en forme pour l’ancien champion de l’UFC en deux divisions et est depuis devenu l’une des voix les plus franches de la pandémie de coronavirus dans son Irlande natale. Bien que McGregor n’ait pas été bien aimé pendant un étirement de deux ans, il a vraiment fait des efforts et est aussi populaire que jamais.

Écrivant sur son Instagram, McGregor a expliqué comment il avait fait des changements dans sa vie et comment ceux qui voulaient faire un changement pouvaient le faire eux-mêmes.

Conor McGregor: J’ai remis tous mes pouvoirs à moi et cet ordre a été suivi. Il n’est jamais trop tard pour invoquer nos pouvoirs et avancer sur un terrain plus élevé. Jamais, jamais trop tard! Quelle que soit l’étape à laquelle nous en sommes. Il y a toujours une puissance plus élevée, et il y a toujours un terrain plus élevé. Bonne chance! La photo de couverture a été prise dans les coulisses après mon dernier combat. Merci @fightersonlymag Dur labeur. Concentrer. Dévouement = résultats!

Que pensez-vous de la transformation personnelle que Conor McGregor a connue au cours des deux dernières années?