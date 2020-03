Conor McGregor fait campagne pour prévenir la pandémie de coronavirus

L’Irlandais Conor McGregor est très sensible à la pandémie de coronavirus et aux mesures que son pays doit prendre pour lutter contre sa propagation.

L’étoile du UFC a publié une vidéo cet après-midi où il a appelé le monde à prévenir la peste des coronavirus. En particulier, McGregor indiqué, qu’il n’y a pas de temps à perdre et qu’un verrou global devrait être mis en place dès que possible.

“Je veux dire que pendant que tout le monde débat d’une fermeture totale, je pense que nous devrions le faire”dit McGregor. «Tout temps passé à débattre est un temps inutile contre la montre. Je connais un combat difficile, et quand je le vois, nous en avons maintenant un sur nos mains. Je veux appeler mon peuple, le grand peuple d’Irlande. Ce combat a besoin de nous tous. »

«Nous sommes tous ensemble dans le coin rouge en attendant la cloche. Alors réunissons-nous et sonnons la cloche nous-mêmes, y compris dans le monde entier. Le vrai bloc doit commencer et doit commencer maintenant. Un enfermement ensemble. Un enfermement uni. Nous devons fermer nos aéroports. Nous devons conclure toutes les transactions non essentielles. Nous devons interrompre les voyages non essentiels ».

La vidéo de McGregor vient après des jours critiques de l’évolution du coronavirus, où de nombreuses personnes visitent la plage et les parcs au péril de leur santé et de leur vie.

“Nous devons prendre les mêmes mesures que certains des pays les plus touchés, seulement nous devons le faire plus rapidement”, il a dit Conor. «Nous avons l’avantage ici, en ce sens que nous pouvons voir cela venir. Nous pouvons voir cela arriver, mais si nous n’agissons pas à notre avantage, nous ne pouvons pas nous attendre à des résultats différents. »

«Nous n’adhérons pas à la distanciation sociale, du moins pas dans la mesure nécessaire pour maintenir une croissance exponentielle. Une serrure facilitera cela. Cela réduira les transmissions, soulagera la pression de notre personnel de première ligne et nous permettra d’identifier tous nos cas. Ces méthodes sont strictes mais nécessaires et ont fonctionné en Chine et à Hong Kong. “

Irlande, nous l’avons. Nous avons non seulement la formule, nous l’avons à l’avance. Allez, l’Irlande. Allez, reste du monde. Une serrure unie. Soyons ensemble. Ensemble nous sommes. Que Dieu nous bénisse tous. “ L’Irlandais a conclu.