Conor McGregor fait don de 1 million de dollars de bénéfices appropriés à l’organisation des premiers intervenants à New York

L’année dernière, l’ancien champion du monde d’Ultimate Fighting Championship (UFC), Conor McGregor, a révélé qu’une partie des bénéfices de son entreprise lucrative de whisky Proper No. 12 devait être reversée aux premiers intervenants du monde entier.

Maintenant, la première série de dons d’un million de dollars est en route vers la Fondation Stephen Siller Tunnel to Towers à New York, qui aidera à rembourser les hypothèques des familles des forces de l’ordre et des pompiers qui ont été tués pendant leur service.

Selon le communiqué de presse fourni par The Mac Life:

L’entreprise est fière d’annoncer qu’elle a sélectionné le Stephen Siller Tunnel to Towers Foundation, dont le siège est à New York, pour recevoir ce don d’un million de dollars pour les États-Unis. Le don servira à rembourser les hypothèques des familles des forces de l’ordre et des pompiers à travers le pays, qui ont été tués dans l’exercice de leurs fonctions et laissés derrière de jeunes enfants. Tunnel to Towers a un score de 100 pour la responsabilité et la transparence sur Charity Navigator. Des dons supplémentaires seront annoncés en mars et avril pour les organisations de premiers intervenants en Irlande, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Russie, en Pologne et en Afrique du Sud.

De plus, McGregor a publié quelques annonces d’intérêt public encourageant les gens à faire un don de 11 $ à la fondation pour aider davantage sa cause.

Des dons supplémentaires seront annoncés prochainement et seront dirigés vers les organisations de premiers intervenants en Irlande, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Russie, en Pologne et en Afrique du Sud dans les prochains mois.

«Notorious» a réussi son retour à l’action après une longue pause en janvier dernier après avoir éliminé Donald Cerrone en un peu moins d’une minute à l’UFC 246 à Las Vegas, Nevada (voir à nouveau ici).

Pour le moment, McGregor joue le jeu d’attente avant de décider de son prochain coup, car il sera un observateur intéressé lorsque Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson entreront en collision à l’UFC 249 le 18 avril. Si ce combat pour le titre ne se déroule pas pour lui, il a Justin Gaethje qui attend dans les coulisses.