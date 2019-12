Conor McGregor fait don de 27 000 $ de jouets aux enfants dans le besoin

Image via @thenotoriousmma sur Instagram

La superstar de l'UFC, Conor McGregor, a profité de l'occasion pour redonner ce Noël, en faisant don de 25 000 € (27 000 $) de bons de jouets à un organisme de bienfaisance en Irlande.

L'organisation caritative Inner City Helping Homeless a annoncé mardi ce généreux don de McGregor et de son partenaire Dee Devlin sur les réseaux sociaux.

«Merci beaucoup à @thenotoriousmma et @ deedevlin1 qui nous ont gentiment donné 25 000 € de bons Smyths Toys pour nous les distribuer aux familles de notre grotte du Père Noël lors de l'événement #FillanXmasTruck et aux familles que nous avons soutenues jusqu'à Noël.

«Nous apprécions le don aimable des bons et le parrainage de la grotte du Père Noël qui nous permet de rendre le Noël des enfants plus spécial. Joyeux Noël à tous. ”

Conor McGregor se prépare actuellement pour une épreuve de force poids welter à enjeux élevés avec l'ancien challenger du titre léger Donald «Cowboy» Cerrone. Le combat fera la une de l'UFC 246 le 18 janvier.

McGregor n'a pas combattu depuis octobre 2018, lorsqu'il a été soumis par Khabib Nurmagomedov dans le but de récupérer le titre de poids léger de l'UFC. Son prochain combat le plus récent avant cela était un match de boxe à succès avec la légende invaincue Floyd Mayweather Jr., tandis que son deuxième combat MMA le plus récent a eu lieu en 2016, quand il a éliminé Eddie Alvarez pour réclamer la ceinture légère. Parce qu'il détenait encore la ceinture UFC poids plume à l'époque, cela a fait de lui le premier combattant de l'histoire de l'UFC à détenir des titres dans deux catégories de poids simultanément. Il a 21-4 en compétition MMA.

Cerrone, d'autre part, vient de réaliser une paire de pertes d'arrêt pour les meilleurs prétendants légers Justin Gaethje et Tony Ferguson. Avant cela, il a remporté des victoires consécutives contre les prétendants légers Al Iaquinta et Alexander Hernandez. Cerrone détient les records de l'UFC pour le plus de victoires et le plus de finitions. Il a 36-13 au total.

McGregor n'est pas le seul combattant à montrer son côté caritatif cette saison de Noël. Le champion des poids lourds légers de l'UFC, Jon Jones, a été tout aussi généreux, donnant des milliers de dollars de vestes d'hiver aux nécessiteux de sa région.

Que pensez-vous de cet acte généreux de Conor McGregor et Dee Devlin?

