Conor McGregor fait don de plus d’un million de dollars de fournitures médicales aux hôpitaux irlandais

Dans la lutte contre la pandémie de coronavirus en cours, Conor McGregor essaie de faire sa part.

Suite à un appel passionné de l’ancien champion des poids plumes et des poids légers de l’UFC encourageant l’Irlande à se “verrouiller”, McGregor a révélé via Twitter qu’il donnerait 1 million d’euros de fournitures médicales – soit un peu moins de 1,1 million USD – dans son Irlande natale.

Le moment a été capturé lorsque McGregor a révélé un message direct entre lui et le politicien irlandais Paschal Donohoe, après que Donohoe a demandé à «The Notorious» des idées sur la façon dont le message de la distanciation sociale pouvait être davantage encouragé. McGregor a donné son avis, puis a présenté son don à sept chiffres.

«Aujourd’hui, je m’achète pour un million d’euros d’équipement de protection individuelle à déployer dans tous les hôpitaux de combat de la région de Leinster», a écrit McGregor.

McGregor a tenu à féliciter les médecins, les infirmières, les premiers intervenants et les autres membres du personnel médical essentiel pour leur travail acharné et leur dévouement pendant une période effrayante dans le monde.

“Où nous serions sans ces braves hommes et femmes, je ne sais pas”, a écrit McGregor. «Que Dieu les bénisse et les protège.»

Mardi soir, il y avait eu 1 125 cas déclarés de coronavirus avec six décès en Irlande. Alors que les universités, les écoles et les pubs sont déjà fermés, la plus grande star de l’UFC exhorte les politiciens à fermer les aéroports et les entreprises non essentielles, ainsi qu’à couper tous les voyages non essentiels.

Dans la conversation entre McGregor et Donohoe, McGregor a doublé ses arguments en espérant que la nation se réunira, pas seulement de la bonne manière, mais tout au long.

“J’exhorte tout le chemin!” Écrivit McGregor. «‘ All in ’est le terme que nous devons utiliser ici. Petit à petit, cela nous coûtera des vies. Pour voir ce qui se passe ici en Irlande et partout dans le monde entier, est navrant pour moi. Je prie. Dieu accélère le ministre et je vous remercie pour le message et votre service envers notre nation. »