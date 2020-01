Conor McGregor fait l’éloge de Donald Cerrone après l’UFC 246: il mérite la ceinture

Conor McGregor pense que Donald Cerrone devrait être récompensé pour tous ses records à l’UFC.

Il n’a fallu à McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC) que 40 secondes pour terminer Cerrone à l’UFC 246, mais il n’a eu que des éloges pour lui lors de la conférence de presse d’après-combat.

“Les records que l’homme a, lui donnent une sorte de ceinture”, a déclaré McGregor. “Sérieusement. Vous distribuez des ceintures, ceci, cela et l’autre, et ils les créent même de nos jours. Quel héritage phénoménal Donald a, et c’est un honneur de partager l’octogone avec cet homme. Sérieusement, je veux dire cela.

«J’ai partagé l’octogone avec de grands combattants de l’UFC, et Donald est là-haut avec les meilleurs d’entre eux. Je suis très, très fier de partager l’octogone avec lui. Des records phénoménaux, je ne peux qu’espérer et rêver d’atteindre les records qu’il a. »

Cerrone (36-14 MMA, 23-11 UFC) détient les records UFC pour la plupart des KO (7), des combats UFC (34) et bien d’autres. Avant le combat, Cerrone a déclaré qu’il pourrait potentiellement terminer le combat avec un coup de tête au quatrième tour.

Mais c’est McGregor qui a utilisé la grève brevetée de Cerrone pour le trébucher, ce qui a marqué le début de la fin de “Cowboy”.

“Je savais que Donald avait le plus de coups de grâce dans l’histoire de l’UFC”, a déclaré McGregor. «Je disais à Megan (Olivi) dans les coulisses, c’est l’équivalent d’un titre mondial pour moi. Pour avoir un record comme ça, la plupart des KO de coup de tête mais en même temps – et je savais qu’il avait l’intention de me mettre KO avec un coup de tête. Tout le monde, “Oh, et si Donald attrape le coup de tête” et tout ça. Je savais que c’était ce que Donald aurait imaginé et son équipe. »

