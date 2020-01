Conor McGregor fait l’éloge de Donald Trump: “ Très probablement la chèvre ”

Image via @thenotoriousmma sur Instagram

La superstar de l’UFC, Conor McGregor, a profité des médias sociaux pour féliciter le président américain Donald Trump, lui disant qu’il pourrait être le plus grand président de tous les temps.

McGregor, qui vient d’éliminer Donald Cerrone en 40 secondes dans l’événement principal de l’UFC 246, n’est pas connu pour avoir fait de grandes déclarations politiques, il était donc surprenant de le voir féliciter autant Trump, apparemment sorti de nulle part. Néanmoins, McGregor a fait exactement cela, avec un tweet qui a déjà généré plus de 70 000 likes pas même 12 heures plus tard.

Voici ce que McGregor a écrit à Trump sur son Twitter.

Président phénoménal. Très probablement aux États-Unis 🐐. Certainement l’un d’eux de toute façon, alors qu’il est assis sur les épaules de nombreux géants incroyables qui l’ont précédé. Pas de pieds faciles.

Les premiers stades du terme aussi.

Incroyable.

Félicitations et joyeux Martin Luther King Jr. day America 🇺🇸❤️🇮🇪

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 21 janvier 2020

«Président phénoménal. Très probablement le USA GOAT. Certainement l’un d’eux de toute façon, alors qu’il est assis sur les épaules de nombreux géants incroyables qui l’ont précédé. Pas de pieds faciles. Les premiers stades du terme aussi. Incroyable. Félicitations et joyeux Martin Luther King Jr. day America ”

Trump a vu le tweet de McGregor et a répondu sur Twitter.

Félicitations pour votre grand @UFC WIN! https://t.co/135dOECsEf

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 janvier 2020

“Félicitations pour votre grand @UFC WIN!”

Les commentaires de McGregor ont déjà divisé les fans, car Trump est l’un des présidents les plus conflictuels de l’histoire des États-Unis. De toute évidence, McGregor est un grand fan de Trump et l’a dit clairement en chantant ses louanges dans ce message sur les réseaux sociaux. Le président de l’UFC, Dana White, est également un grand partisan de Trump, et nous savons à quel point McGregor est proche de White ces jours-ci.

Trump est un grand partisan de l’UFC et était dans les premiers jours de l’entreprise, il a donc une grande connexion avec le MMA. Il était également présent le plus récemment à l’UFC 244, lorsque Jorge Masvidal a terminé Nate Diaz via l’arrêt du médecin TKO dans l’événement principal. McGregor n’était pas là ce soir-là, mais peut-être que Trump sera à son prochain combat.

Que pensez-vous de Conor McGregor écrivant cette lettre de louange à Donald Trump?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 21/01/2020.