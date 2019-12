Conor McGregor fait l'éloge de Frankie Edgar: «Toujours une icône dans ce jeu»

La superstar de l'UFC, Conor McGregor, a fait l'éloge de Frankie Edgar à la suite de la défaite d'Edgar face au coréen Zombie, affirmant qu'il était "pour toujours une icône dans ce jeu".

Edgar a subi une défaite brutale au premier tour lors du tournoi principal de l'UFC Busan le week-end dernier contre The Korean Zombie, après avoir pris le combat à court préavis pour remplacer Brian Ortega, blessé. McGregor est un ancien rival d'Edgar et les deux étaient en pourparlers pour se battre dans son combat de retour, mais McGregor a finalement été réservé contre Donald Cerrone à la place.

Après sa perte par élimination directe, Edgar s'est rendu sur les réseaux sociaux pour remercier les fans qui lui avaient soutenu après la perte et critiquer ceux qui étaient négatifs envers lui. McGregor a vu le tweet d'Edgar et a sauté dans les commentaires, montrant à Edgar un peu d'amour pendant ce qui est évidemment un moment moins qu'idéal pour lui après avoir été assommé de manière brutale juste avant Noël.

Voici ce que McGregor a écrit sur son Twitter.

Rappelez-vous ce qui a été dit lors des fusillades Frankie!

Restez bas et gardez firin !!!

Toujours une icône dans ce jeu! #FrankieBaby

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 23 décembre 2019

La première partie de sa réponse est McGregor faisant référence aux paroles de la chanson hip-hop classique de The Notorious B.I.G., Kick In The Door, de l'album Life After Death, qu'Edgar utilise comme chanson de sortie pour ses combats UFC. Ironiquement, le surnom de McGregor est «notoire».

C'est très cool de McGregor de sortir de son chemin et de donner à Edgar un peu d'amour étant donné que les deux ont été en pourparlers pour se battre à plusieurs reprises dans le passé. À la fin de la journée, la communauté MMA est très unie et c'était une sorte de McGregor de féliciter Edgar lorsque d'autres ont utilisé les réseaux sociaux pour le critiquer après sa perte par élimination directe contre le coréen Zombie.

Que pensez-vous des remarques amicales de Conor McGregor à Frankie Edgar?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 23/12/2019.