Conor McGregor fait l’éloge de grand-mère Cerrone: «C’est une femme phénoménale»

LAS VEGAS – L’une des premières personnes à féliciter Conor McGregor pour sa victoire à l’UFC 246 est venue du côté adverse.

Après la décision officielle, McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC) et Donald Cerrone ont donné leurs interviews post-combat à l’intérieur de la cage. Cerrone, le perdant du combat, a terminé deuxième. Dès qu’il eut fini, McGregor l’embrassa en signe de respect. Quelques instants plus tard, le plus grand fan de Cerrone, sa grand-mère, a étreint l’Irlandais au centre de la cage.

Jerry Cerrone étreignant l’homme qui vient de brutaliser son petit-fils en 40 secondes sera probablement une image puissante pour les années à venir. Lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 246, McGregor a été interrogé sur l’étreinte et ce qui a été dit. McGregor a exprimé son respect pour grand-mère Cerrone, qui est devenue un incontournable des combats de «Cowboy».

“C’est juste une femme phénoménale, cette dame”, a déclaré McGregor à MMA Junkie. «Elle est là du premier combat de la nuit au combat final de la nuit. Même après le combat, elle est venue et m’a montré du respect. Je lui ai montré du respect et c’était formidable de la rencontrer enfin.

“Tu la vois. Elle fait partie intégrante du jeu, n’est-ce pas? Donald a tellement combattu, et cette dame est là du début du combat jusqu’à la fin. Quelle dame. Quel homme elle a élevé. Je suis très, très, très honoré de partager la cage avec Donald. Je suis très fier. C’est un homme bon et il a de bonnes personnes derrière lui. Un grand respect.”

Découvrez l’étreinte dans le clip vidéo ci-dessous:

L’UFC 246 a eu lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale a été diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

