Conor McGregor fait l’éloge de la phénoménale grand-mère Cerrone après l’UFC 246

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

La star de l’UFC, Conor McGregor, a félicité la grand-mère de Donald Cerrone pour avoir été une femme phénoménale après l’UFC 246. McGregor a réussi à vaincre Cerrone samedi soir dernier avec le genre de performance emphatique qui le replonge dans le mix pour un tir au titre – que ce soit à welterweight ou léger.

Une personne qui était plus qu’heureuse de donner des accessoires à McGregor à la suite du combat était la grand-mère de Cerrone, qui est en fait allée à “The Notorious” et lui a donné un câlin quelques secondes seulement après avoir conclu son entretien avec Octogone avec Joe Rogan.

“C’est juste une femme phénoménale, cette dame”, a déclaré McGregor (via MMA Junkie). «Elle est là du premier combat de la nuit au combat final de la nuit. Même après le combat, elle est venue et m’a montré du respect. Je lui ai montré du respect et c’était formidable de la rencontrer enfin.

“Vous la voyez”, a ajouté McGregor. “Elle fait partie intégrante du jeu, n’est-ce pas?” Donald a tellement combattu, et cette dame est là du début du combat jusqu’à la fin. Quelle dame. Quel homme elle a élevé. Je suis très, très, très honoré de partager la cage avec Donald. Je suis très fier. C’est un homme bon et il a de bonnes personnes derrière lui. Un grand respect.”

Jerry Cerrone est l’une des figures non combattantes les plus remarquables de tous les arts martiaux mixtes en raison de son soutien fantastique à Donald au fil des ans. Elle va à ses événements, l’encourage quoi qu’il arrive et est là à ses côtés, qu’il gagne ou perd.

L’étreinte entre Conor McGregor et la grand-mère de Cowboy n’était que la dernière action d’une série de grands moments au cours de la semaine dernière, alors que McGregor continue de changer la perception du public à son sujet. Cette tendance se maintiendra-t-elle tout au long de 2020? Seul le temps nous le dira.

