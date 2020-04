Conor McGregor fait un don de 1,4 million de dollars aux travailleurs de la santé de première ligne

MMA Weekly rapporte que Conor McGregor aurait fait don de 1,3 million d’euros (1,4 million de dollars américains) aux travailleurs de la santé de première ligne pendant la pandémie de COVID-19. L’argent a été utilisé pour fournir des équipements de protection aux médecins et infirmières en Irlande.

L’une des personnes qu’il a aidées, Doug Leddin, a écrit: «Ce que ce garçon @TheNotoriousMMA fera au cours des prochains jours devrait être admiré. Je vous promets que ce garçon apporte un certain soutien à nos héros de première ligne. Avec l’aide de @GalwayLeahy et de tant d’autres pièces mobiles. Les gens mettent de l’argent et aident. Ce fut une sensation incroyable de pouvoir livrer des masques de protection ce matin où ma tante travaille et tant de proches ont assisté. Merci à @TheNotoriousMMA d’avoir fait un don et @Heroes_Aid de m’aider et d’aider la source. @GalwayLeahy vous êtes un héros 🇮🇪. @friendsofstluke #StayAtHome ”

Ce que ce garçon @TheNotoriousMMA fait au cours des prochains jours devrait être admiré. Je vous promets que ce garçon apporte un certain soutien à nos héros de première ligne. Avec l’aide de @GalwayLeahy et de tant d’autres pièces mobiles. Les gens mettent de l’argent et aident.

– Doug Leddin (@dougleddin) 10 avril 2020

Ce fut une sensation incroyable de pouvoir livrer des masques de protection ce matin où ma tante travaille et tant de proches ont assisté. Merci à @TheNotoriousMMA d’avoir fait un don et @Heroes_Aid de m’aider et d’aider la source. @GalwayLeahy vous êtes un héros 🇮🇪. @friendsofstluke #StayAtHome pic.twitter.com/JwTePWAhLB

– Doug Leddin (@dougleddin) 11 avril 2020

McGregor lui-même a écrit: «Merci pour toute votre aide ici Mary et à l’aide des héros.

J’ai eu un bon coup de pouce ce matin en voyant notre travail se concrétiser avec de multiples livraisons. J’espère que vous allez bien. Tough 3 semaines à venir, restez forts! Un grand merci également à @DixonTransport et à notre armée pour avoir fourni les camions et travaillé tout au long du week-end pour livrer l’équipement à nos hôpitaux! Merci aux hommes et aux femmes. Je vous en suis extrêmement reconnaissant! Bon homme Neil, merci »

Merci pour toute votre aide ici Mary et à l’aide des héros.

J’ai eu un bon coup de pouce ce matin en voyant notre travail se concrétiser avec de multiples livraisons. J’espère que vous allez bien. Tough 3 semaines à venir, restez forts! https://t.co/wwVm2EOjtW

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 11 avril 2020

Un grand merci également à @DixonTransport et à notre armée pour avoir fourni les camions et travaillé tout au long du week-end pour livrer l’équipement à nos hôpitaux! Merci aux hommes et aux femmes. Je vous en suis extrêmement reconnaissant!

Bon homme Neil, merci 🙏☘️ @GalwayLeahy https://t.co/z4IBcYcsgl

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 11 avril 2020

Notre plaisir, Conor. Tout le dur labeur de ces personnages logistiques en arrière-plan @ICinitiative. Ravi de soutenir @GalwayLeahyand co @Heroes_Aid. En attente de nouvelles commandes. En cours 🇮🇪 pic.twitter.com/9dDXidsZEQ

– Neil O. Sands #AnswerIrelandsCall (@neilosands) 11 avril 2020

Nous avons tous reçu un excellent coup de pouce Conor, mais rien ne vaut la gratitude et l’appréciation des infirmières et des doc qui ont reçu l’EPI. Cela leur permet de prodiguer les excellents soins dont P HCP est fier … tout en restant en sécurité. Gratitude à notre armée pour son excellente assistance

– Mary Leahy 🇮🇪🇨🇦 (@GalwayLeahy) 11 avril 2020