Conor McGregor fait un don d’un million de dollars aux familles des premiers intervenants le 11 septembre

L’organisme de bienfaisance soutient les familles des pompiers et des agents des forces de l’ordre qui ont été tués dans l’exercice de leurs fonctions dans le États Unis.

L’Irlandais a tenu parole après avoir promis de faire un don 5 dollars pour chaque bouteille de Whisky Proper vendue pour célébrer la prochaine Fête de la St Patrick

McGregor a expliqué pourquoi il a décidé d’aider l’organisme de bienfaisance et pourquoi il a décidé de promettre une telle somme.

«Ces ventes nous permettent de faire notre premier don important à de telles familles méritantes. Les premiers à répondre à tout le monde sont les héros de la vie réelle. “

«Ce sont eux qui sont confrontés à des situations d’urgence. Cela a été un rêve depuis que nous avons commencé l’entreprise. ” “Nous sommes très fiers de nous associer à la Fondation Stephen Siller Tunnel to Towers pour honorer ces héros.”

«L’objectif de la fondation est de garantir la stabilité et la sécurité de ces familles qui font face à une perte tragique soudaine. J’espère inspirer mes fans et tous les consommateurs de Proper Twelve à se joindre à moi et à soutenir cette bonne cause. ».

Stephen Siller était un pompier qui a perdu la vie en essayant de sauver les autres 9/11. Son frère Frank Siller Il est le fondateur et PDG de l’association caritative qui porte son nom, qui a réagi au généreux don de l’Irlandais.

«C’est incroyable pour quelqu’un avec son statut, mais il veut faire une différence, et c’est vraiment une grande différence. Un million de dollars, c’est beaucoup d’argent ».

Le dernier acte de charité pour Conor McGregor qui cherche à nettoyer son image. C’était Noël dernier lorsque l’ancien champion de l’UFC et sa femme Dee Devlindonné 27 000 $ dans les jouets pour les enfants des rues et sans protection contre Dublin, Irlande.