Conor McGregor fait une déclaration sur le coronavirus, révèle qu’une tante est décédée des suites d’une maladie

La superstar de l’UFC Conor McGregor a publié une déclaration sur l’épidémie de coronavirus, exhortant les fans à se laver les mains et révélant que sa tante est décédée de la maladie.

L’épidémie de coronavirus a envoyé le monde entier en mode panique. Cela a affecté le monde du sport, de nombreuses organisations sportives telles que la NBA, la LNH et la MLB suspendant leurs saisons. Il s’est également infiltré dans la communauté MMA car le Bellator 241 a été reporté en raison de l’épidémie de coronavirus, bien qu’à ce stade, l’UFC ait toujours l’intention d’organiser son événement à Brasilia samedi. Et maintenant, la plus grande superstar du MMA, McGregor, a parlé de l’épidémie de coronavirus.

Vendredi, McGregor s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour publier une déclaration sur le coronavirus. Dans la déclaration, McGregor a exhorté les fans à se laver les mains et à pratiquer une meilleure hygiène. Tragiquement, McGregor a également révélé que sa tante Anne Moore, la sœur de sa mère, était décédée du virus. Lisez la déclaration de McGregor avec l’aimable autorisation de son Instagram.

«L’Irlande est un pays incroyable, incroyable. Je crois que ce virus est contenu. Et grâce à ce confinement, nous avons peut-être réellement disparu et les avons tous contenus. Les bonnes habitudes que nous aurons maintenant acquises de cette attaque sauvage de Covid-19 nous verront trop forts à l’avenir. Hygiène des mains. Toucher sa propre hygiène du visage. Hygiène en profondeur cohérente des zones manipulées. Ce que nous devrions vraiment faire de toute façon. J’ai toujours été sur mon hygiène des mains. Mais pas assez. Si je pense à toutes les personnes qui s’approchent pour se serrer la main et quoi non. Je fais souvent dire aux gens que je ne veux pas de photo, laissez-moi juste vous serrer la main. Et je suis comme oui ami merci. C’est plus efficace que de prendre une photo complète. Mais c’est trop imprudent. Et trop fréquent. Toucher également ma propre main à mon visage. Trop inconscient de la fréquence, je le ferais. Jusqu’à présent », a écrit McGregor.

«Je m’entraînerais au cul, au point d’une faible immunité. C’est inévitable avec l’intensité de l’entraînement. Le système immunitaire sera testé. Je flottais de cette manière et finissais toujours par attraper des petits rhumes et des flus. Je me sens maintenant à l’épreuve des balles! Je suis allumée comme une mère de famille maintenant. Restez vigilant sur notre personnel d’hygiène personnelle. Et notre espace personnel. Dieu nous accélère tous Nous n’en sommes pas encore là mais nous sommes en bonne voie. En route en grand! Aux peuples du monde. Nous allons le faire! Nous le faisons! C’est fait. Nous l’avons fait. Toutes nos félicitations! Oh, c’est aussi l’heure d’été maintenant. Hou la la! Oh et contre qui je me bats », a écrit McGregor.

Ces photos ont été prises il y a quelques jours dans un studio du centre-ville de Dublin. Je devais annoncer au monde mon don de @properwhiskey à @ Tunnel2Towers. Une bonne journée! Une journée fière, j’ai amené ma famille avec moi au studio. Assis sur la chaise sur le point de diffuser en direct tous les talk-shows du matin aux États-Unis, je reçois un appel téléphonique me disant que ma charmante petite tante Anne était décédée. Je ne pouvais plus vivre. Ma pauvre petite tante aimante et amicale. La sœur de ma mère. Ce stupide virus f * cking. Que se passe-t-il? J’ai emmené ma famille à Bull Island. Vue sur la mer. J’ai pris une profonde inspiration. Merci f * ck! Seigneur merci Reste les gens serrés! Nous sommes tout ce que nous avons obtenu Repose en paix Anne Moore Je t’aime – Conor McGregor

Nous ici à BJPenn.com souhaitons à Conor McGregor et à sa famille nos plus sincères condoléances.