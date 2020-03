Conor McGregor fait une demande aux fans pour le coronavirus

Compte tenu de cette situation que le monde connaît à cause du coronavirus, Conor McGregor ne se tait pas. Vous faites ce que vous pouvez pour mettre votre grain de sable dans la lutte contre le virus. Récemment, il a fait cette publication dans Instagram:

“Un rappel rapide que nous devons rester vigilants et poursuivre nos efforts contre le coronavirus, Team Ireland!

“Nous avons constaté une baisse au cours des 3 derniers jours du nombre de personnes infectées. De 191 cas le jeudi 19 mars (notre jour le plus difficile à ce jour) à une légère baisse à 126 le lendemain, vendredi 20 mars. Jusqu’à aujourd’hui, samedi 21 mars, un total de 102 nouveaux cas. Ce sont de petites gouttes qui nous font suivre adelanet tous les jours, mais nous sommes toujours au dessus de 100 par jour.

Étant donné qu’aujourd’hui est le samedi et le pic de notre week-end, en plus du fait que nous recevons chaque jour des nombres inférieurs, nous serons tous tentés de sortir et de vivre à nouveau notre vie normale. Mais c’est le moment d’être plus vigilant! Restez à l’écoute. Sinon, nous risquons de revenir à la même situation, à une situation que nous ne pourrions pas contenir.

Restez en Irlande! Nous le faisons! Ensemble et unis! Dieu aide tout le monde dans la lutte contre le virus.

“On se bat ensemble! Le travail d’équipe fait fonctionner le rêve, que Dieu vous bénisse!”