Conor McGregor garanti 3 millions de dollars de victoire ou de perte

LAS VEGAS – Conor McGregor gagnera une part beaucoup plus importante que Donald Cerrone quel que soit le résultat samedi à l’UFC 246.

McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC) se voit garantir une bourse de 3 millions de dollars – gagnant ou perdant – pour l’événement principal des poids mi-moyens, qui marque son retour dans l’octogone après 15 mois. Mais en dépit de toutes les discussions sur Cerrone (36-13 MMA, 23-10 UFC) dans le cadre de ce combat, “Cowboy” n’a que la garantie d’un sac à main de 200 000 $, avec 200 000 $ supplémentaires en jeu avec une victoire.

Les paiements pour McGregor et Cerrone dépassent la totalité de la carte de 11 combats, qui se déroule à la T-Mobile Arena et est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur ESPN + / UFC Fight Pass.

Découvrez les sacs à main UFC 246 complets ci-dessous:

Conor McGregor 3 millions de dollars (pas de bonus de victoire) vs.

Donald Cerrone 200 000 $ (200 000 $ de bonus de gain)

Holly Holm 150 000 $ (bonus de gain de 50 000 $) contre

Raquel Pennington 63 000 $ (63 000 $ de bonus de gain)

Aleksei Oleinik 75 000 $ (75 000 $ de bonus de gain) contre

Maurice Greene 30000 $ (bonus de gain de 30000 $)

Brian Kelleher 23 000 $ (bonus de gain de 23 000 $) contre

Ode Osborne 10 000 $ (10 000 $)

Anthony Pettis 155 000 $ (bonus de victoire de 155 000 $) contre

Diego Ferreira 50000 $ (bonus de gain de 50000 $)

Roxanne Modafferi 31 000 $ (bonus de gain de 31 000 $) contre

Maycee Barber 29 000 $ (29 000 $ de bonus de gain)

Andre Fili 55 000 $ (bonus de gain de 55 000 $) contre

Sodiq Yusuff 27 000 $ (bonus de gain de 27 000 $)

Tim Elliott 31 000 $ (bonus de gain de 31 000 $) contre

Askar Askarov 10 000 $ (10 000 $ de bonus de gain)

Drew Dober 55 000 $ (bonus de gain de 55 000 $) contre

Nasrat Haqparast 25 000 $ (bonus de gain de 25 000 $)

Aleksa Camur 10 000 $ (bonus de 10 000 $) vs

Justin Ledet 20 000 $ (bonus de victoire de 20 000 $)

Sabina Mazo 12 000 $ (bonus de victoire de 12 000 $) contre

JJ Aldrich 30 000 $ (bonus de victoire de 30 000 $)

Les chiffres n’incluent pas les déductions pour des éléments tels que l’assurance, les licences et les taxes. De plus, les chiffres n’incluent pas l’argent payé par les sponsors, y compris le salaire officiel de conformité aux directives promotionnelles UFC 245. Ils n’incluent pas non plus les autres «vestiaires» ni les primes discrétionnaires spéciales que l’UFC paie parfois. Ils n’incluent pas non plus les réductions à la carte que certains combattants de haut niveau reçoivent.

