Conor McGregor: “Il tremble (Khabib), cet homme tremble”

«Il tremble (Khabib), cet homme tremble. Il n’en veut pas. Il n’en veut pas. Vous comprenez et essayez de ne plus la perdre. Je sens seulement la merde. C’est tout. Il a peur et c’est tout.

Dans mon esprit, au tour 1, j’ai gagné le tour 1. Je l’ai battu 3 à 1. J’avais une position dans le tatami, mais je l’ai battu 3 à 1. Qu’a-t-il fait lors de ce premier tour? Deuxième tour, regardez l’approche déplaisante que j’ai eue, je courais à l’extérieur de la cage et j’ai attrapé ce coup de chance et j’ai eu un excellent deuxième tour. Qu’est-il arrivé après ça? Je gagne le troisième tour.

Ce dernier camp a été horrible et je n’ai personne à blâmer sauf moi et je me suis blâmé et j’ai fait les corrections.

Heureusement, j’ai une équipe solide derrière moi qui me pousse et me guide dans le bon sens et je me guide moi-même, c’est l’essentiel.

Les combats me tiennent toujours à l’esprit maintenant, et je sais que de nombreuses entreprises prospèrent en ce moment, mais les combats sont mon pain quotidien et c’est ce sur quoi je me concentre. »