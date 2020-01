Conor McGregor intéressé par la boxe Manny Pacquiao au stade Allegiant

Même avec un autre combat MMA de l’événement principal à moins de 48 heures, Conor McGregor est heureux d’entendre parler d’un autre match de boxe à succès.

McGregor affrontera Donald Cerrone dans la vedette des poids mi-moyens de l’UFC 246 au T-Mobile Arena de Las Vegas samedi, un combat qui marquera sa première apparition en Octogone en 15 mois. L’ancien champion des deux divisions a montré beaucoup de respect à Cerrone dans la perspective de leur affrontement, mais lors de la journée des médias jeudi, il a déclaré aux journalistes qu’il avait toujours l’œil sur un match revanche avec Floyd Mayweather – ou une nouvelle confrontation avec Manny Pacquiao.

L’idée d’un combat Pacquiao a été récemment promue par Sean Gibbons, un associé d’affaires du champion de boxe à plusieurs reprises. Gibbons a partagé une maquette d’affiche pour un combat Pacquiao-McGregor avec le stade Allegiant encore en construction comme destination de rêve.

Le stade de Las Vegas devrait ouvrir ses portes cet été et accueillir plus de 60 000 personnes. McGregor était enthousiasmé à l’idée d’emballer la maison en face de Pacquiao.

“C’est le nouveau stade de football, n’est-ce pas? Je serais honoré de faire partie de cet événement », a déclaré McGregor. «J’adorerais être le premier combattant à combattre dans cette arène. Quel combat ce serait contre Manny, non? Un petit gaucher puissant. Je devrais comprendre le poids et ce genre de choses, mais c’est quelque chose qui m’intéresse sans aucun doute. “

McGregor a passé tellement de temps à parler aux médias de la boxe – et a techniquement combattu autant de fois sur le ring qu’il l’a fait dans la cage au cours des trois dernières années – qu’il a soulevé la question de savoir comment le joueur de 31 ans prévoit de partager son temps entre les sports de combat à l’avenir.

Il ne pouvait pas dire s’il prévoyait de suivre le combat de Cerrone avec une réservation de boxe ou de MMA, mais a réitéré son désir de capturer un titre de boxe.

“Il sera difficile de quitter complètement le jeu MMA”, a déclaré McGregor. «Je pense que c’est une grande aspiration à avoir, pour atteindre ce titre mondial de boxe. Quelle plume dans la casquette, ce serait d’être champion du monde à plusieurs reprises en arts martiaux mixtes et d’acquérir un titre mondial de boxe.

“C’est quelque chose que je cherche toujours à aspirer plus et à atteindre plus haut et à viser les étoiles. Avec de l’activité, de la cohérence et de la structure, je peux tout faire, comme je l’ai déjà fait. »

Alors que Mayweather et Pacquiao sont tous deux au début de la quarantaine, Pacquiao est resté plus actif, se battant et gagnant deux fois en 2019. Mayweather est actuellement à la retraite, bien que des rumeurs de retour aient tourbillonné après de récentes discussions avec le président de l’UFC, Dana White.

Cela a McGregor ciblant un match revanche avec Mayweather le plus tôt possible.

“J’adorerais certainement le match revanche avec Floyd”, a déclaré McGregor, qui a été arrêté par le grand boxeur de tous les temps dans le deuxième pay-per-view le plus lucratif de l’histoire de l’Amérique du Nord. «Cela pourrait très bien arriver cette année, oui. Cela pourrait très bien arriver. Je sais que celui de Manny est là à chaque fois. »

Dans le cas où ni les combats Mayweather ni Pacquiao ne se concrétiseraient, McGregor pourrait devoir se contenter d’un concurrent avec beaucoup moins de valeur, surtout s’il aspire à remporter un titre mondial en boxe. Il est ouvert à cette idée et n’a été encouragé que par les neuf rounds et plus qu’il a passés avec Mayweather.

Sur la base de ce qu’il a montré dans cet effort perdant, McGregor pense qu’il peut rivaliser avec les meilleurs pugilistes du sport.

“Je suis allé tout en haut, je pensais que j’avais bien fait, je me suis bien débrouillé”, a déclaré McGregor. «J’ai gagné des rounds, je l’ai frappé plus de fois que Manny ne l’a frappé, et je pense qu’avec de petits ajustements dans la préparation et une compréhension de ce style, il vient à moi maintenant, je pense que je l’ai battu. Je pense vraiment que je l’ai battu, mais encore une fois, c’était au sommet.

«Il y a donc beaucoup de champions du monde et beaucoup de gens autour qui ont aussi un nom. J’ai l’impression de pouvoir combattre n’importe qui. Je pourrais rivaliser avec n’importe qui. Les gens veulent me voir concourir et je veux concourir pour les gens. »