Conor McGregor: «Je n’ai jamais vraiment été battu»

Samedi, dans l’événement principal de l’UFC 246, Conor McGregor a décroché une victoire décisive au premier tour contre Donald «Cowboy» Cerrone. Cette victoire a séparé l’Irlandais d’une perte de soumission de 2018 contre Khabib Nurmagomedov et d’une défaite de TKO en 2017 contre Floyd Mayweather Jr. dans le ring de boxe.

Avant le combat de McGregor avec Cerrone, on a beaucoup parlé de sa victoire contre la sécheresse. Pourtant, l’homme lui-même pense que le récit était exagéré.

S’adressant à ESPN immédiatement après sa victoire sur Cerrone, McGregor a minimisé ses pertes face à Nurmagomedov et Mayweather, et a déclaré qu’il “n’avait jamais vraiment été battu”.

“Je n’ai jamais vraiment été battu.” @ TheNotoriousMMA a parlé à @arielhelwani juste après son retour victorieux à l’UFC😎 pic.twitter.com/C768L60Y3s

“Allez, j’ai perdu deux saignements”, a déclaré McGregor. «J’ai perdu dans un match de boxe, puis j’ai joué dans un combat MMA. Je n’ai jamais vraiment été battu, soyons réalistes. Tu ne m’as jamais vu battre, tu vois ce que je veux dire? Vous avez battu un homme en le frappant à coups de noix, en le rabaissant.

“Deux matches … ce récit de” si longtemps depuis une victoire … “at-il ajouté. «J’ai été en dehors du jeu et sporadique avec mon engagement, mais c’est bien d’être de retour, très certainement cependant.

Dans la même interview, McGregor a repensé à la séquence finale de son combat avec Cerrone. Il dit qu’il est fier de terminer Cerrone, qui détient le record de la plupart des KO avec coup de tête.

“Je voulais juste le traverser avec le premier coup”, a déclaré McGregor. “Il a plongé sous – il n’a pas tiré, il a juste plongé – fair-play pour lui. Je suis content du combat. Cela aurait pu aller de plusieurs façons. Il avait l’intention de me donner un coup de pied. Il voulait me mettre KO avec un coup de tête, donc je suis heureux de le rattraper. Je savais qu’il avait des défauts avec ça dans son propre jeu. Quel record il a, pour avoir le plus de KO de coups de tête. C’est un record phénoménal, donc le rattraper avec le coup de tête, je suis très, très content. “

Que pensez-vous de ces commentaires de Conor McGregor?

