Conor McGregor: «Je ne me suis pas entraîné correctement» pour le combat contre Khabib Nurmagomedov

Conor McGregor affirme qu’il ne s’est pas entraîné correctement pour son infâme combat en 2018 avec le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov, qu’il a perdu par une soumission au quatrième tour.

Dans une récente interview avec Jonathan Snowden de Bleacher Report, McGregor a réfléchi sur les erreurs qu’il a commises lors de ses préparatifs pour Nurmagomedov.

“Je dois admettre que lors du combat avant l’UFC 246, je ne me suis pas entraîné correctement et n’était pas en parfait état”, a déclaré McGregor. “Appelez ça comme vous voulez. J’ai faim aujourd’hui. Affamé comme un homme qui n’a pas mangé depuis des semaines. … Quand je mets mon esprit sur quelque chose, il n’y a rien que je ne puisse accomplir. C’est ce pouvoir de croyance qui compose les gagnants.

“Je dirai simplement que je n’étais pas complètement préparé”, a ajouté McGregor. «Cela prouve que tout peut arriver dans le jeu de combat. Vous pouvez être sûr que je ne ferai pas les mêmes erreurs la prochaine fois. Je m’en suis bien sorti, et en un instant, les choses ont changé. C’est aussi simple que ça.”

Dans la même interview, McGregor a anticipé son prochain combat. Bien qu’il n’ait pas divulgué qui il a l’intention de combattre – ou si ce sera en MMA ou en boxe – il a admis qu’il n’était intéressé que par des matchs qui fourniraient une piste intéressante.

“Ce que les fans, et franchement les combattants, ne veulent pas, c’est un combat ennuyeux ou une plombée ennuyeuse jusqu’à un combat”, a déclaré McGregor. «J’apprécie chaque aspect, et les fans méritent de voir et d’entendre le vrai moi. Je suis très passionné et désireux de faire plaisir aux fans et de gagner pour eux et ma famille. Je suis prêt à combattre n’importe qui et je l’ai prouvé à maintes reprises. Je cherche un bon morceau, et si ça ne va pas être ça, ça ne m’intéresse pas.

”… L’argent n’est pas pourquoi je fais ça. Je suis un homme très riche, et mes enfants et ceux qui viendront après eux iront très bien », a ajouté McGregor. «J’adore le jeu de combat. J’ai appris beaucoup de choses en boxe à Crumlin où j’ai grandi, et mon amour profond est la raison pour laquelle je fais ça aujourd’hui. Je serai bientôt dans l’Octogone et je m’attends à nouveau à boxer. Vous devrez rester à l’écoute, mais croyez-moi, les fans apprécieront. Leur donner ce qu’ils veulent et les divertir est important pour moi. »

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/03/2020.