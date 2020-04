Conor McGregor: ‘Khabib s’est précipité des États-Unis à la maison’

Comme indiqué précédemment, le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, a annoncé qu’il était hors du combat prévu avec Tony Ferguson pour l’UFC 249. Le président de l’UFC, Dana White, a fortement insisté pour maintenir ce combat et la carte pour le 18 avril. Cependant, Nurmagomedov ne pourra plus pour le faire et a récemment voyagé chez lui en Russie. Cependant, l’ancien poids léger et opposant à Nurmagomedov, Conor McGregor, a pesé sur la situation sur Twitter et a critiqué Nurmagomedov pour avoir quitté les États-Unis pour rentrer chez lui en Russie.

Au départ, Conor McGregor a déclaré qu’il était «en forme pour se battre en ce moment». Il a écrit sur son compte Twitter: «Je suis en forme pour me battre dès maintenant! Au début de tout cela, je me suis dit – je suis content de ne pas avoir de combat officiel réservé. Si je l’avais fait, j’aurais consommé toutes les données incorrectes pour m’aider à participer au combat, et j’aurais suivi, participé. Et a gagné.”

Il a ajouté plus tard sur Nurmagomedov: «Le fait de cette affaire est que Tony et Khabib étaient engagés dans une partie de poulet ici vers la cloche de combat. Avec Khabib qui se dégonfle en premier. Faire 3-2 dans les pullouts en faveur de Tony. Khab s’est précipité hors des États-Unis pour rentrer chez lui et au milieu de la crise. Risque très élevé. Félicitations Tony. “

Vous pouvez consulter les tweets de Conor McGregor sur le sujet ci-dessous. Ce qui se passera avec l’UFC 249 reste à voir. C’est maintenant la cinquième fois que le combat Nurmagomedov contre Ferguson est annulé en raison de diverses circonstances.

Je suis en forme pour me battre dès maintenant!

Au début de tout cela, je me suis dit – je suis content de ne pas avoir de combat officiel réservé. Si je l’avais fait, j’aurais consommé toutes les données incorrectes pour m’aider à participer au combat, et j’aurais suivi, participé. Et a gagné.

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 avril 2020

Le fait de cette affaire est que Tony et Khabib étaient engagés dans une partie de poulet ici vers la cloche de combat. Avec Khabib qui se dégonfle en premier. Faire 3-2 dans les pullouts en faveur de Tony. Khab s’est précipité hors des États-Unis pour rentrer chez lui et au milieu de la crise. Risque très élevé.

Félicitations Tony.

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 avril 2020