Conor McGregor lié à un scrap d’été avec Justin Gaethje

Image via Daily Express / Sportsnet

Conor McGregor pourrait avoir son prochain adversaire.

Selon Ariel Helwani d’ESPN, des discussions préliminaires ont commencé pour une confrontation estivale entre la superstar irlandaise et l’ancien champion des World Series of Fighting Justin Gaethje.

Ariel Helwani dit qu’un combat de l’heure d’été entre McGregor contre Gaethje est l’actuel favori. Les choses pourraient changer, des discussions très préliminaires à ce stade. # HelwaniShow

– Jed I. Goodman (@jedigoodman) 24 février 2020

Conor McGregor et Justin Gaethje mènent tous les deux des victoires dominantes en huitièmes de finale contre le même homme: le vétéran favori des fans, Donald «Cowboy» Cerrone. Gaethje a battu Cowboy en août 2019, tandis que McGregor l’a sorti le mois dernier.

C’est la première fois que McGregor goûte à la victoire depuis qu’il est devenu champion simultané de l’UFC en deux divisions avec une victoire sur Eddie Alvarez en novembre 2016. Suite à cette victoire historique, il a échoué dans un match de boxe dominant avec Floyd Mayweather Jr. , puis un combat pour le titre léger de l’UFC avec le champion invaincu Khabib Nurmagomedov.

Gaethje, d’autre part, a entamé une séquence de trois combats lorsqu’il a vaincu Cowboy l’année dernière, après avoir récemment éteint les lumières d’Edson Barboza et de James Vick. Auparavant, il avait été arrêté par Dustin Poirier et Eddie Alvarez.

Après que McGregor a vaincu Cowboy en janvier, il a été lié à des combats avec Jorge Masvidal et Kamaru Usman, et à un match revanche avec Nurmagomedov. Avec Usman et Masvidal qui devraient se battre cet été et Nurmagomedov a réservé pour défendre son titre contre Tony Ferguson en avril, cependant, Gaethje pourrait bien être sa seule option.

À ce stade, il n’est pas clair si ce combat McGregor contre Gaethje se produirait dans la division légère native de la paire, ou sans poids coupé au poids welter. Quelles que soient les circonstances, cependant, ce combat serait indéniablement l’un des plus importants de l’année pour l’UFC, et pourrait très probablement produire le prochain prétendant au titre en poids léger.

Selon vous, qui gagnera si Conor McGregor et Justin Gaethje entrent ensemble dans la cage cet été?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 24/02/2020.