Conor McGregor mène le peloton de cinq gagnants de 50 000 $

Conor McGregor, Aleksei Oleinik, Brian Kelleher, Diego Ferreira et Drew Dober ont chacun gagné 50 000 $ de bonus pour leurs performances lors de l’événement UFC 246 de samedi.

Les combattants ont remporté les honneurs de «Performance of the Night» – avec l’UFC décernant cinq prix au lieu de ses quatre typiques. Aucun «combat de la nuit» n’a été décerné. Chacun des cinq avait terminé ses combats; les six autres gagnants de la carte ont gagné par décision.

Les responsables de l’UFC ont annoncé les gagnants à la suite de l’événement au T-Mobile Arena de Las Vegas.

McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC) n’a eu besoin que de 40 secondes pour arrêter le leader de tous les temps de l’UFC, Donald Cerrone (36-14 MMA, 23-11 UFC), dans l’événement principal. McGregor n’avait pas gagné de combat depuis plus de trois ans et revenait d’une mise à pied de 15 mois. L’Irlandais controversé, plus connu pour ses problèmes en dehors de la cage que l’année dernière, a finalement remis en valeur ses talents de combattant avec le genre de destruction qui n’avait pas frappé le légendaire “Cowboy” auparavant dans sa longue carrière.

Oleinik (58-13-1 MMA, 7-4 UFC) a dû travailler pour soumettre Maurice Greene (8-4 MMA, 3-2 UFC) au deuxième tour. Mais après avoir travaillé dur pour une soumission dans le premier, il en a finalement obtenu un en fin de deuxième – sa 58e victoire en carrière.

Kelleher (20-10 MMA, 4-3 UFC) a vu son combat contre Ode Osbourne (8-3 MMA, 0-1 UFC) passer à la carte principale vendredi après les pesées. Il a profité de la première place avec un bouleversement d’Osbourne au milieu du premier tour avec un étranglement à guillotine.

Ferreira (17-2 MMA, 8-2 UFC) a remporté sans doute la plus grande victoire de sa carrière avec une soumission au deuxième tour de l’ancien champion des poids légers Anthony Pettis (22-10 MMA, 9-9 UFC). Ferreira a gagné pour la sixième fois consécutive et a remporté par soumission pour la première fois depuis juin 2014.

Dober (22-9 MMA, 8-5 UFC) a éliminé le lourd favori Nasrat Haqparast (11-3 MMA, 3-2 UFC) avec un TKO à seulement 70 secondes du premier tour. Haqparast était plus qu’un favori 3-1, mais Dober a décroché son deuxième KO consécutif en 70 secondes ou moins.

