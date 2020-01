Conor McGregor met en garde la division des poids mi-moyens de l’UFC: “Je ne vais pas au 170 juste pour Jorge”

L’ancien champion de l’UFC Conor McGegor devrait revenir ce mois-ci contre Donald «Cowboy» Cerrone dans un combat de poids mi-moyen à l’UFC 246, mais après cela, on ne sait pas quelle sera la prochaine étape pour «Notorious».

Les plans de McGregor pour 2020 entravent évidemment sa capacité à éliminer Cerrone lors de son retour dans l’Octogone, mais cela n’empêche pas l’Irlandais de dresser sa liste complète de succès pour les 12 prochains mois.

Alors que la liste de McGregor est susceptible de changer d’une semaine à l’autre, le concurrent en pleine croissance Jorge Masvidal est actuellement l’un des noms les plus en vue. Il est logique de considérer que «Gamebred» est devenu l’un des combattants les plus populaires du sport en 2019, battant des gens comme Nate Diaz, Ben Askren et Darren Till, mais aussi parce que Masvidal est en possession de l’illustre «Baddest Motherf — ker». ceinture.

En plus de Masvidal, McGregor vise tous les autres grands noms à 170 livres. Malgré la reconnaissance par White que le poids welter peut être une division trop grande pour “Notorious”, l’Irlandais impétueux n’est pas inquiet à propos de la taille qui entre dans sa campagne de retour.

“Je ferais face à Jorge”, a déclaré McGregor dans une récente interview avec The Mac Life.

“Je ne vais pas au 170 uniquement pour Jorge”, a-t-il ajouté.

“J’ai aimé l’apparence de ce combat des poids mi-moyens, le combat pour le titre des poids mi-moyens”, a poursuivi McGregor. «J’aime le look de Kamaru Usman, j’aime le look de Colby. Je suis ouvert à tout cela à 170 ans. “

McGregor, qui n’a pas gagné de combat depuis l’élimination de Eddie Alvarez à l’UFC 205, n’a concouru au poids welter que deux fois dans sa carrière. Ces deux combats ont eu lieu contre Nate Diaz, McGregor ne remportant que le match revanche. Le troisième combat de l’Irlandais à 170 livres aura lieu ce mois-ci contre “Cowboy”, qui a été un concurrent perpétuel à 155 livres à part entière.

Si McGregor peut sortir et glace Cerrone à 170 livres à son retour à l’action, il pourrait très bien ouvrir la porte à d’autres affrontements dans la division. Et même si des combattants comme Kamaru Usman et Colby Covington seraient des affrontements de cauchemar sur papier pour l’Irlandais, McGregor est impatient de prouver sa valeur et de rappeler à ses pairs ses compétences à l’intérieur de la cage.

«Les gens oublient ma base de compétences», a-t-il déclaré. «Je vais y aller et leur rappeler. Je ne sens pas que ces gens sont à mon niveau quand je suis engagé. Je n’ai pas été engagé depuis un certain temps, jusqu’à il y a environ un an. J’ai vraiment commencé à m’engager. J’ai hâte d’y retourner et de montrer mes compétences aux gens. »

