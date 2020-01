Conor McGregor monte de trois ensembles différents de classements UFC

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Conor McGregor a progressé dans le classement UFC dans les divisions poids welter et poids léger ainsi que dans le classement livre pour livre.

La présence de McGregor dans le classement lors de ses deux gros passages à l’écart du sport entre l’UFC 205 et l’UFC 229 et l’UFC 229 et l’UFC 246 a certainement divisé l’opinion des fans, et maintenant, on a l’impression qu’il va y avoir encore plus de tumulte que avant dans le sillage de la publication du classement.

Comme nous le savons tous, McGregor a réussi à vaincre Donald «Cowboy» Cerrone via TKO en 40 secondes à l’UFC 246 le week-end dernier, et il s’avère que cette victoire a été beaucoup plus rentable pour lui dans le classement que quiconque aurait pu l’imaginer .

En ce qui concerne le classement livre pour livre, McGregor a en fait pu monter de deux places de la 13e à la 11e place – dépassant ainsi Valentina Shevchenko et Max Holloway. Le seul non-champion à être classé au-dessus de McGregor est maintenant Tony Ferguson, qui occupe le 10e rang.

Bien qu’il n’ait pas réellement gagné un combat en poids léger depuis son retour à l’UFC 205 contre Eddie Alvarez, “The Notorious” est passé au-dessus de Justin Gaethje en # 3 avec “The Highlight” tombant en # 4, les deux hommes étant fortement liés l’un à l’autre dans ces derniers mois.

McGregor a également fait connaître sa présence dans le classement des poids mi-moyens grâce à sa victoire sur “Cowboy”, se mettant à l’aise à la 14e place avec Neil Magny tombant à la 15e place. En entrant dans le classement des poids mi-moyens, McGregor a forcé son compagnon de combat Paradigm Li Jingliang à quitter le classement.

La nature des changements de classement pour Conor McGregor entraînera sans aucun doute beaucoup de spéculations parmi les fans, ainsi que certaines critiques du système de classement. Néanmoins, cela confirme simplement que l’Ultimate Fighting Championship est bel et bien de retour dans les affaires de Conor McGregor en 2020.

