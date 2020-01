Conor McGregor montre les meilleurs mouvements de danse dans la boîte de nuit de Vegas après la victoire de l’UFC 246 (vidéo)

Conor McGregor s’est peut-être abstenu de faire la fête et de boire en prévision de son retour contre Donald Cerrone à l’UFC 246, mais ce sacrifice a disparu par la fenêtre après que “Notorious” ait terminé “Cowboy” en seulement 40 secondes samedi soir dernier (janvier .18) à Las Vegas, Nevada.

McGregor a été repéré au Encore Beach Club de «Sin City», le vivant et montrant ses meilleurs mouvements sur la piste de danse peu de temps après sa victoire – sa première en arts martiaux mixtes (MMA) en trois ans.

Et bien qu’aucune boisson n’ait été repérée dans la vidéo obtenue par TMZ Sports, il est sûr de supposer que le liquide qu’il aime tant a définitivement pénétré son système à un moment donné de la nuit, tout comme son Proper 12 l’a fait après le combat. presseur (vidéo).

Pourtant, «Notorious» n’est pas sur le point de se déchaîner pendant un mois, car il a déclaré lors de son discours de victoire après le combat qu’il célébrerait sa victoire pendant un petit moment avant de reprendre l’entraînement dans l’espoir de faire un revirement rapide.

Le président de l’UFC, Dana White, l’a déjà proclamé candidat n ° 1 au titre des poids légers, mais il existe d’autres options si Conor veut s’engager à en faire un plus tôt, plutôt que plus tard.

Le principal d’entre eux est une épreuve de force contre Justin Gaethje – lire pourquoi ici – ainsi qu’un autre combat contre Welterweight contre Jorge Masvidal. “Gamebred” le veut, et nous savons que “The Highlight” le fait aussi, il ne reste plus qu’à l’UFC à trouver les meilleurs chiffres et arguments pour convaincre Conor de prendre l’un de ces combats au lieu d’espérer que quelqu’un tire sur l’UFC 249 en avril.

Pour les résultats complets de l’UFC 246: «McGregor vs. Cerrone» et play-by-play, cliquez sur ICI!