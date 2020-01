Conor McGregor: «Ne dites jamais jamais» sur un retour potentiel au poids plume, revanche avec Jose Aldo

Conor McGregor n’a probablement pas vu 145 livres sur une échelle depuis le 11 décembre 2015, la veille du jour où il a marqué son KO de 13 secondes sur Jose Aldo pour devenir champion des poids plumes de l’UFC.

Ces dernières années, la superstar irlandaise s’est davantage préoccupée de la division des poids légers, où il est finalement devenu champion, et maintenant il est sur le point de se battre pour le poids welter pour la troisième fois à l’UFC alors qu’il se prépare à affronter Donald «Cowboy» Cerrone samedi soir. .

Tous les signes semblent indiquer que McGregor laisse le poids plume dans son rétroviseur pour de bon, mais après s’être solidifié comme l’un des meilleurs combattants de 145 livres de l’histoire, il ne peut pas dire avec certitude qu’il y est pour toujours.

“Je ne sais pas. Je suis très bien placé pour ne pas avoir à perdre de poids en ce moment », a déclaré McGregor en riant lors d’un entretien avec les médias mardi soir à Las Vegas. “C’est facile pour moi de dire oh ouais, je vais le faire mais en réduisant le poids, c’est difficile. Comme je l’ai dit, c’est pourquoi j’avais un immense respect pour Jose [Aldo]. Je savais que les médias disaient qu’il réduisait trop de poids, et ceci et l’autre, mais je savais par son physique et son corps qu’il y consacrait un immense travail.

«J’ai une compréhension parce que je sais ce que ça fait. Je ne dirai jamais jamais. “

C’est à peu près la même réponse lorsque le nom d’Aldo a été à nouveau évoqué chez McGregor après s’être engagé dans l’une des rivalités les plus passionnées du sport avant leur rencontre en 2015.

À la suite de l’élimination choquante de McGregor, il se moqua d’Aldo en recevant une revanche immédiate, et bien qu’il y ait eu des discussions sur la possibilité de les remettre ensemble dans le combat, cela n’a jamais abouti.

Alors que le dédain partagé entre les combattants s’est dissipé un peu au cours des derniers mois, McGregor ne fermera pas la possibilité qu’il pourrait à nouveau croiser la route avec Aldo à l’avenir.

Cela dit, l’ancien champion de l’UFC en deux divisions a été impressionné par la première apparition d’Aldo au poids coq où il a perdu une décision partagée avec Marlon Moraes en décembre dernier. Aldo est maintenant engagé dans une guerre des mots très publique avec le champion de 135 livres Henry Cejudo, les deux espérant se rencontrer dans un combat pour le titre plus tard cette année.

“On ne sait jamais. Aldo revient vers moi. Peut-être, s’il le veut », a déclaré McGregor à propos du match revanche. «Je pensais qu’il avait l’air très bien dans son état et son poids réduit. J’en ai été très impressionné. Il faut une discipline et un dévouement complets avec cela. Je pensais que c’était un bon combat avec Marlon.

“Je pense qu’une fois [Marlon] allumé avec ce coup de pied haut, ce fut un combat assez confortable. Je pense qu’il s’est éteint à des moments qui l’ont rapproché, mais je pense qu’Aldo était le meilleur combattant. Il aurait probablement dû gagner le combat. Je souhaite bonne chance à Jose. On ne sait jamais. Peut-être plus tard. “