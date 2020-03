Conor McGregor n’est pas d’accord avec le résultat

Joanna Jedrzejczyk vs Zhang Weili c’est du samedi l’un des meilleurs combats de l’histoire de UFC. Les deux combattants ont tout mis dans l’octogone lors de leur combat pour l’UFC Straw World Weight Championship. Enfin, le champion a conservé le titre, mais rien de négatif ne peut être dit sur la performance du challenger.

Joanna vs Weili: Conor McGregor dit

Au point que beaucoup sont en désaccord avec la décision des juges. Beaucoup pensent que ce sont les Polonais qui ont réussi et non les Chinois. La vérité est que le résultat ne changera pas, mais cela pourrait aider Joanna à plaider pour une revanche. Et parmi les gens qui ne sont pas d’accord, il y a Conor McGregor.

«Un combat incroyable! Une mauvaise décision“.

Et il n’est pas le seul. Valentina Shevchenko pense la même chose.

“Je suis d’accord“.

Certes, Joanna est vraiment reconnaissante des bonnes paroles qu’elle reçoit malgré la perte du combat. La vérité est qu’elle continue de montrer pourquoi le combattant le plus dominant qui ait jamais traversé la division. Maintenant, nous devons retourner au sommet et nous battre à nouveau pour le titre plus tard.