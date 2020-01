Conor McGregor n’exclut pas le retour au poids plume et le match revanche avec Jose Aldo

Conor McGregor est l’ancien champion des poids plumes de l’UFC et n’exclut pas un retour dans la division.

McGregor, qui devrait faire la une de l’UFC 246 au poids welter contre Donald Cerrone, a déclaré qu’il ne voulait plus réduire le poids. Pourtant, il n’exclura jamais un retour au poids plume ou un match revanche avec Jose Aldo que de nombreux fans souhaitaient voir après le KO de 13 secondes.

“Je ne sais pas. Je suis bien placé pour ne pas avoir à perdre de poids en ce moment », a déclaré McGregor en riant lors d’un discours aux médias (via MMA Fighting). “C’est facile pour moi de dire oh ouais, je vais le faire mais en réduisant le poids, c’est difficile. Comme je l’ai dit, c’est pourquoi j’avais un immense respect pour Jose [Aldo]. Je savais que les médias disaient qu’il réduisait trop de poids, et ceci et l’autre, mais je savais par son physique et son corps qu’il y consacrait un immense travail.

«J’ai une compréhension parce que je sais ce que ça fait. Je ne dirai jamais jamais. “

Pour l’instant, Conor McGregor se concentre sur Donald Cerrone et Khabib Nurmagomedov. Mais, dit-il, le match revanche est quelque chose d’intéressant même si le Brazilain est au poids coq.

“On ne sait jamais. Aldo revient vers moi. Peut-être, s’il le veut », a déclaré McGregor à propos du match revanche. «Je pensais qu’il avait l’air très bien dans son état et son poids réduit. J’en ai été très impressionné. Il faut une discipline et un dévouement complets avec cela. Je pensais que c’était un bon combat avec Marlon.

“Je pense qu’une fois [Marlon] allumé avec ce coup de pied haut, ce fut un combat assez confortable. Je pense qu’il s’est éteint à des moments qui l’ont rapproché. Mais je pense qu’Aldo était le meilleur combattant. Il aurait probablement dû gagner le combat. Je souhaite bonne chance à Jose. On ne sait jamais. Peut-être plus tard. “

Seriez-vous intéressé à voir Conor McGregor passer au poids plume et à affronter Jose Aldo? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 15/01/2020.