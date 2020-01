Conor McGregor nie les accusations d’agression sexuelle: «Le temps montrera tout»

Ce lundi, Conor McGregor a nié les allégations d’agression sexuelle contre lui.

L’ancien champion de deux divisions de UFC est sous enquête pour deux incidents dans Irlande

“Le temps montrera tout”, il a dit McGregor dans Spectacle Ariel Helwani MMA.

“En ce moment, je suis concentré sur le combat, concentré sur la positivité, les bonnes pensées, et je prierai pour ceux qui essaient de me maudire ou d’essayer de me blesser avec ce genre de chose.”

Les incidents ont eu lieu à Décembre du 2018 et Octobre passé McGregor Il n’avait aucune accusation dans aucune des plaintes.

McGregor reviendra à l’octogone pour faire face Donald Cerrone sur le stellaire de l’UFC 246 Las Vegas. “Le notoire” n’a pas vu d’action depuis UFC 229, quand il a été terminé par l’actuel champion poids léger Khabib Nurmagomedov.

Depuis lors, McGregor Il avait des problèmes différents. Le dernier était quand les Irlandais ont frappé un vieil homme dans un bar Dublin

Avant cela, l’Irlandais a également été impliqué dans une controverse lorsqu’il a retiré le téléphone d’une personne l’enregistrant devant un hôtel à Miami en mars, mais les accusations ont été rejetées après avoir conclu un accord entre les deux parties.

Conor ne gagne pas depuis UFC 205quand il a mis KO Eddie Alvarez être couronné champion de lumière.