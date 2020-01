Conor McGregor nie les allégations d’agression sexuelle

Image: @thenotoriousMMA sur instagram

L’ancien champion de l’UFC en deux divisions, Conor McGregor, s’est adressé à un rapport du New York Times alléguant qu’il est au centre de deux enquêtes sur des agressions sexuelles. Il nie ces rapports et promet de clarifier la question à temps.

McGregor a abordé ce sujet dans une interview avec ESPN.

Dans sa rencontre avec @arielhelwani avant # UFC246, @TheNotoriousMMA prêche la patience et nie les allégations portées contre lui. pic.twitter.com/ENLB10Z9MZ

“Je ne peux rien dire à ce sujet. Cela doit juste avoir lieu, non? », A déclaré McGregor, suggérant que les allégations contre lui le dérangeaient. “Temps. La patience est une compétence que nous devons maîtriser. La patience est l’une des compétences les plus précieuses qu’un être humain doit maîtriser. Je travaille dur pour le maîtriser et j’ai l’impression d’y arriver. Le temps montrera tout. C’est tout de suite. Je me concentre sur la ceinture. Je me concentre sur la positivité, les bonnes pensées.

“Je vais dire une prière pour ceux qui essaient de me traverser et de me faire du mal avec ce genre de choses et c’est tout.”

Lorsque McGregor a été pressé sur le sujet de ces allégations, il les a démenties, mais a réitéré que «le temps révélera tout».

“Oui bien sûr [I deny the allegations]. Bien sûr. Sérieusement », a-t-il dit. «Le temps, s’il vous plaît. Le temps révélera tout. C’est ça.”

Conor McGregor devrait retourner dans la cage ce samedi, quand il affrontera l’ancien challenger du titre léger Donald «Cowboy» Cerrone dans un combat de poids welter.

Le combat sera son premier depuis octobre 2018, lorsqu’il a été soumis par Khabib Nurmagomedov dans le but de récupérer le titre des poids légers de l’UFC. Son prochain combat le plus récent avant cela était un match de boxe à succès avec la légende invaincue Floyd Mayweather Jr., tandis que son deuxième combat le plus récent contre le MMA a eu lieu en 2016, lorsqu’il a éliminé Eddie Alvarez pour réclamer la ceinture légère. Parce qu’il détenait encore la ceinture UFC poids plume à l’époque, cela a fait de lui le premier combattant de l’histoire de l’UFC à détenir des titres dans deux catégories de poids simultanément. McGregor possède un record MMA global de 21-4.

Restez à l’écoute pour plus d’informations sur les allégations d’agression sexuelle contre Conor McGregor à mesure que les détails émergent.

