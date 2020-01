Conor McGregor nie les allégations d’agression sexuelle avant l’UFC 246 – «Le temps montrera tout»

L’ancien «champion-champion» de l’UFC (Ultimate Fighting Championship), Conor McGregor, a été le centre de deux allégations d’agression sexuelle distinctes en 2019, toutes deux «notoires» et son équipe le nient avec véhémence.

Cela dit, l’irlandais puissant n’a pas fait beaucoup de presse pendant ses 15 mois de pause dans les arts martiaux mixtes (MMA) et n’a jamais été directement confronté aux questions des médias de sports de combat pendant les rares fois où il accorde un entretien.

C’est-à-dire jusqu’à son récent entretien avec Ariel Helwani d’ESPN, qui lui a demandé face à face si les accusations étaient effectivement fausses.

“Oui, bien sûr”, a déclaré McGregor. «100%, qu’est-ce que c’est que Ariel, allez. Sérieusement? Du temps, du temps, s’il vous plaît juste du temps, c’est tout. Le temps révélera tout et le temps dira tout. »

En parlant de temps, McGregor ne dispose que de quelques jours avant de combattre Donald Cerrone lors de l’événement principal de l’UFC 246 à la carte (PPV), qui a lieu ce week-end (samedi 18 janvier 2020) à l’intérieur de T-Mobile. Arena à Las Vegas, Nevada.

Après ça? La patience est une vertue.

“Du temps, de la patience … la patience est une compétence que nous devons maîtriser”, a-t-il déclaré. «La patience est l’une des compétences les plus précieuses qu’un être humain doit maîtriser. Et je travaille dur pour le maîtriser et j’ai l’impression d’y arriver.

«Le temps montrera tout», a-t-il poursuivi. “C’est tout, maintenant. Je suis concentré sur le combat, la positivité et les bonnes pensées. Et je dirai une prière pour ceux qui essaient de me maudire ou de me faire du mal avec ce genre de choses, et c’est tout. “

McGregor a également été accusé d’avoir engendré un enfant avec une autre femme il y a quelques années, mais les preuves ADN ont disculpé «Notorious» et prouvé qu’il n’était pas le père. Pourtant, la réaction persistante de ces accusations a fait des ravages sur sa famille.

“Cela faisait deux ans et demi que la situation durait, alors celle-là a été difficile pendant un certain temps”, a déclaré McGregor. “C’est ce que c’est, voilà, ce n’est pas le mien.”

