Conor McGregor nie les allégations d’agression sexuelle et affirme que sa “table rase” avant l’UFC 246

L’ancien champion de l’UFC en deux divisions Conor McGregor a pour la première fois directement nié les allégations d’agression sexuelle qui auraient fait l’objet de deux enquêtes policières distinctes dans son Irlande natale.

“Oui, bien sûr”, a déclaré McGregor sur “Ariel Helwani’s MMA Show” dans une interview préenregistrée vendredi dernier. «Oui, l’enfer (explétif). Allons y. Sérieusement.”

McGregor, 31 ans, a initialement refusé de parler des allégations, qui découlent d’incidents présumés qui ont eu lieu à Dublin en décembre 2018 et octobre 2019. Dans une référence apparente à la procédure judiciaire, il a déclaré que “cela devait simplement avoir lieu” et a demandé le public pour la patience alors qu’il s’approche de son retour tant attendu à l’UFC 246.

“Du temps, du temps, s’il vous plaît”, a-t-il dit. «Le temps révélera tout. Le temps nous dira tout, et c’est tout. “

Selon le New York Times, McGregor a d’abord été accusé d’avoir agressé une femme dans une chambre d’hôtel à Dublin en décembre 2018. Il a été brièvement arrêté et interrogé par les forces de l’ordre, mais n’a pas été accusé d’un crime. Onze mois plus tard, il a été accusé d’avoir agressé une femme dans une voiture devant un pub; il n’a pas été inculpé d’un crime au moment du deuxième rapport. La police irlandaise n’a pas confirmé l’existence des enquêtes, citant des lois sur la vie privée qui protègent l’accusateur et l’accusé.

L’équipe des relations publiques de McGregor a qualifié les allégations initiales de «rumeurs» et a nié son implication. En novembre dernier, son manager de longue date, Audie Attar, a déclaré que le combattant “nie avec véhémence toute allégation d’inconduite sexuelle ou tout acte répréhensible”.

L’entretien de lundi était la première fois que McGregor adressait les accusations directement. Dans une interview en août dernier, il a pris la responsabilité d’avoir agressé un homme plus âgé dans un pub lors d’un conflit. Plus tard, il a plaidé coupable à une agression simple et a été condamné à une amende.

Avec cette conviction dans les livres, la spéculation s’est tournée vers la capacité de la star irlandaise à voyager à l’étranger. Mais McGregor a déclaré qu’il n’y avait aucun problème à se battre et a ajouté qu’il avait une «table rase» avant le paiement à la carte de samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas.

“Les gens qui me connaissent connaissent mon caractère”, a-t-il déclaré. «Les personnes qui m’ont aidé en arrière-plan le comprennent. Ils m’ont aidé et j’en suis très reconnaissant. Il n’y avait aucun problème. Tout s’est bien passé. »

McGregor a admis avoir été dérangé par les allégations qui l’entouraient, y compris une demande de paternité qui a pris plus de deux ans à résoudre, mais a déclaré qu’il avait des oeillères pendant qu’il se prépare à se battre contre Donald Cerrone.

La star irlandaise, qui a récemment accueilli son deuxième enfant, a déclaré qu’il prie pour les personnes qui lui souhaitent du mal et a appelé 2019 «une année d’apprentissage – une année pour me comprendre».

“Beaucoup de récits disent que cela m’irritait de la manière dont certains récits sont diffusés, et je devais juste m’en désengager”, a-t-il déclaré. «Ensuite, cela a continué sans cesse, puis j’ai réagi au manque de respect. Mais pas plus. Je suis juste concentré sur moi-même, mes pensées intérieures, et c’est là que nous en sommes. “