Conor McGregor n’obtiendra peut-être pas 80 millions de dollars, mais des revenus géants sont en jeu dans la lutte de samedi

Le combat de Conor McGregor contre Donald Cerrone oppose un combattant sans victoire à l’UFC en trois ans contre un adversaire qui a été arrêté lors de ses deux derniers combats.

Pour le public, cela ne semble guère avoir d’importance. Si le passé est un prologue, l’événement de samedi pourrait être l’événement le plus réussi de l’UFC de l’ère ESPN. McGregor est la plus grande star du box-office de l’histoire de l’UFC, avec quatre des événements avec le plus de tirages: sa plus récente victoire, qui a eu lieu en 2016 à l’UFC 205 contre Eddie Alvarez; une paire de combats de 2016 avec Nate Diaz et un monstre à la carte de 2,4 millions avec Khabib Nurmagomedov.

McGregor était la plus grande star de l’UFC avant le combat. Non seulement il était la meilleure attraction au box-office, mais le premier combattant à détenir simultanément deux titres mondiaux (poids plume et poids léger). Puis, il est devenu encore plus grand en tant que personnalité sportive dans son match de boxe avec Floyd Mayweather.

En réalité, le match d’août 2017 a opposé un boxeur pro 0-0 à l’un des plus grands boxeurs de tous les temps. C’était un décalage évident. Mais le travail léger de Mayweather a encore attiré 4,3 millions d’achats à la carte en Amérique du Nord, non seulement le deuxième plus grand nombre de tous les temps, mais un nombre qui a doublé le plus grand nombre que Mike Tyson ait jamais mis au tableau.

McGregor est ensuite revenu dans l’octogone contre Nurmagomedov, et a été la plus grosse soirée d’argent de l’histoire de l’UFC. Mais l’activité des principaux combats UFC a considérablement changé depuis lors.

Le passage de la télévision à la carte au streaming exclusif via ESPN + a probablement entraîné une forte baisse du nombre total d’acheteurs et de téléspectateurs. Alors que les revenus à la carte de l’UFC pour l’année sont en grande partie garantis sur le marché américain, le retour de McGregor marque une légère hausse des activités. L’UFC 246 devrait être le premier pay-per-view des temps modernes avec une forte présence sur les marchés du Royaume-Uni et d’Irlande.

Bien que les chiffres restent confidentiels, samedi pourrait marquer le plus grand événement depuis qu’ESPN a en grande partie racheté l’activité de paiement à la carte de l’UFC. Mais il est encore peu probable qu’il génère les revenus totaux des combats précédents de McGregor, étant donné l’aversion des fans plus âgés pour l’achat de streaming à la carte après s’être adapté à la facilité et au confort de la commande à un bouton avec la télévision.

Utilisant son meilleur marketing Chael Sonnen, McGregor a toujours fait les gros titres quand il a dit qu’il s’attendait à gagner 80 millions de dollars pour le combat. Mais cette affirmation peut facilement être rejetée lorsqu’elle est comparée à des informations révélées dans le procès antitrust en cours de l’UFC. Selon des documents internes, aucun combattant de l’UFC n’avait jamais gagné plus de 8 millions de dollars pour un combat jusqu’à la fin de 2017, qui comprend les combats de McGregor contre Diaz et le combat d’Alvarez. Le combat contre Nurmagomedov, qui, compte tenu du record qu’il a établi pour les numéros à la carte de l’UFC, aurait dû être le paiement le plus élevé de tous les temps pour ses têtes d’affiche.

Mais contrairement à un talent générationnel comme Jon Jones, le meilleur combattant éprouvé de l’histoire de l’entreprise, personne ne fait remarquer le grand public comme McGregor. Peu importe sa situation juridique, ou même des questions sur sa position actuelle en tant que combattant. Peu importe que lors de ses deux derniers combats, il ait parlé gros et perdu de façon décisive. Le combat de Mayweather en particulier a fait passer McGregor d’un combattant bien connu à l’un des athlètes les plus connus au monde, un niveau qu’aucun autre combattant de l’UFC dans l’histoire n’a jamais atteint.

Donc peu importe que l’adversaire de McGregor, Cerrone, bien qu’il soit parmi les combattants les plus populaires et les plus passionnants de la société, n’est vraiment pas un concurrent de haut niveau et n’a pas battu un adversaire de niveau championnat depuis sa victoire en 2015 contre Benson Henderson.

Le combat est intelligent pour l’UFC, même si ni McGregor ni Cerrone n’ont parlé beaucoup de déchets par rapport aux combats précédents. Cerrone, 36 ans, n’a jamais remporté de championnat UFC et n’a atteint qu’une seule fois le statut de meilleur concurrent. Mais son style passionnant et sa volonté de se battre souvent l’ont amené à être au sommet des records de l’UFC. Il a le plus de victoires (23), le plus de knockdowns (20), le plus de finitions (16) et le plus de bonus annoncés (18). Et ces chiffres n’incluent même pas ses six victoires, cinq bonus et trois finitions au cours de sa course en tant que poids léger le plus populaire du WEC quand il était sous l’égide de Zuffa.

Cerrone avait l’air vieux pour la première fois en s’inclinant face à Justin Gaethje lors de son précédent temps mort. Mais pour l’UFC, la valeur du nom est grande, et plus important encore, Cerrone est le plus grand nom contre lequel McGregor devrait avoir la meilleure chance contre.

En théorie, samedi n’est que le début du voyage pour McGregor. La star irlandaise veut de l’argent et de grands noms, alors il fait pression pour des matchs de boxe avec Mayweather ou Manny Pacquiao. Cela a du sens pour les boxeurs. McGregor va les battre, et il est mieux connu que tous les boxeurs légitimes auxquels ils pourraient faire face. Comme risque-récompense va, il n’y aurait pas de meilleur adversaire pour les deux.

De plus, avec la boxe toujours à la télévision à la carte, le potentiel de McGregor en tant que tirage n’est pas entravé par le modèle de streaming exclusif de l’UFC. Ce n’est que du point de vue sportif que les affrontements présentent des points d’interrogation, car ce ne sont pas des combats sérieux et le public ne peut pas acheter McGregor comme boxeur s’il revient sur le ring.

Pour MMA, le destin parfait est le match revanche Nurmagomedov pour le titre léger. Mais Nurmagomedov a également l’adversaire le plus coriace de sa carrière, Tony Ferguson, lors de sa prochaine défense du titre le 18 avril au Barclays Center de Brooklyn.

McGregor a été fermé par Nurmagomedov lors de leur première rencontre, mais il y a une chance pour lui dans un tel combat. Il peut prétendre qu’il a été blessé en entrant, et il a toujours l’avantage.

Un combat contre Ferguson est complètement différent. Ferguson a un style offensif sauvage qui invite les jetons d’un combattant discipliné. Personne n’a été en mesure de mettre en œuvre cette stratégie, bien sûr, et c’est pourquoi cela fait sept ans que l’ex-champion par intérim a goûté à la défaite. Le cardio de Ferguson est également ridicule. Si McGregor ne peut pas profiter d’une erreur précoce, ce pourrait être une mauvaise nuit, du genre à endommager davantage son aura pour le public.

McGregor ne serait pas favorisé contre Mayweather, Pacquiao, Nurmagomedov, Ferguson et les poids welters Jorge Masvidal ou Kamaru Usman sont des tirages difficiles. Mais l’histoire montre qu’il sera capable de convaincre les gens de dépenser de l’argent pour n’importe lequel d’entre eux. Bien que le numéro de bourse de 80 millions de dollars qu’il prétendait être une fabrication complète, ce serait tout sauf de dire que ce nombre est absolument en jeu en ce qui concerne les revenus futurs.