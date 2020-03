Conor McGregor offre une prière à l’Italie pendant la pandémie de coronavirus: “Seigneur Jésus sauve l’Italie”

Image via @thenotoriousMMA sur instagram

La superstar de l’UFC, Conor McGregor, s’est rendue sur les réseaux sociaux dimanche pour offrir une prière à l’Italie, un pays ravagé par la pandémie de coronavirus.

Plus de 5000 personnes sont mortes en Italie des suites du coronavirus, et de plus en plus de décès sont signalés chaque jour. L’Italie a été plus durement touchée que n’importe quel autre pays au monde lors d’une des épidémies les plus meurtrières de la mémoire humaine moderne. McGregor a été actif sur les médias sociaux pour promouvoir la sensibilisation au coronavirus et dimanche, il a pris du temps pour publier une prière en Italie.

Voici ce que McGregor a partagé avec les fans sur son Instagram.

«Je ne peux pas sortir l’Italie de mes pensées. Prier quotidiennement pour cette grande nation qui a apporté au monde des choses incroyables. De la part des gens et de leur culture. Pour son architecture et son design. Son style! C’est de la cuisine! C’est de l’art! La liste continue encore et encore et encore! L’Italie et ses habitants sont personnifiés en classe, de part en part. Seigneur Jésus, je vous en prie, sauvez l’Italie et les gens d’aujourd’hui et de tous les jours ici, »a écrit Conor McGregor.

McGregor est la plus grande star du MMA et l’une des plus grandes stars du sport au monde, donc à chaque fois qu’il parle, les gens écoutent. Il a été très franc au sujet de la connaissance du coronavirus et de ses dangers et a adressé ses meilleurs vœux aux populations de nombreux pays touchés par cet horrible virus.

Quant à McGregor lui-même, il n’avait pas de combat réservé avant que l’UFC ne prenne son récent hiatus mais maintenant que Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson est susceptible d’être retardé, McGregor peut choisir de reprendre un combat chaque fois qu’il est sûr pour l’UFC de recommencer à réserver des combats . Un affrontement contre Justin Gaethje est une possibilité pour le retour de McGregor. Mais à ce stade, c’est si loin pour même regarder le monde attendre que la pandémie de coronavirus se calme.