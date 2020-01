Conor McGregor ou Jimmy Garoppolo?

Le Super Bowl LIV entre les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City a lieu dimanche à Miami, et avec lui viendra beaucoup de paris.

Bien sûr, vous pouvez parier sur des choses normales comme le spread, qui répertorie les Chiefs -1,5, et le over / under, qui se situe à 54,5, au moment de la rédaction de ce document, selon BetMGM. Il y a aussi une multitude de paris sur les accessoires des joueurs à considérer – comme le total des yards de passage du quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes ou le total des yards de réception des 49ers de George Kittle, par exemple.

Il y a tellement de choses sur lesquelles vous pouvez parier en ce qui concerne le gros gibier.

Mais comme s’il n’y en avait pas assez, il y a aussi ce pari ridicule avec le fan de MMA à l’esprit qui implique de choisir le quart-arrière des 49ers Jimmy Garoppolo ou la star de l’UFC Conor McGregor (via le livre en ligne SportsBetting.ag):

Jimmy Garoppolo verges au sol (-200)

Conor McGregor prochain combat total de tours (+150)

Si vous misez sur Garoppolo, vous devez mettre 200 $ pour gagner 100 $. Si vous choisissez McGregor, un pari de 200 $ vous rapportera 300 $.

Maintenant, vous regardez cela, et vous vous dites: «Je mettrais mon argent sur Jimmy G facilement.» Après tout, si Garoppolo se précipitait sur plus de 5 mètres (le nombre maximum de rounds qu’un combat pouvait durer), c’est terminé traiter. Pas besoin d’attendre pour savoir ce qui se passera dans le prochain combat de McGregor. Et 5 mètres, ce n’est rien.

Mais considérez: en 18 matchs, y compris les séries éliminatoires, Garoppolo a couru pour plus de 5 mètres seulement quatre fois (avec des totaux de 8, 20, 7 et 6 dans ces matchs). Si vous avez regardé le football Niners cette saison, vous savez que Garoppolo court rarement et tient parfois le ballon trop longtemps, ce qui entraîne des sacs.

Donc, aussi ridicule que soit ce pari accessoire, il est en fait assez intrigant. Comment les bookmakers font-ils cela?

