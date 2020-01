Conor McGregor ou Jorge Masvidal? Kamaru Usman se fiche de savoir qui est le prochain

LAS VEGAS – Selon le champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman, il est ouvert à tout défi que l’UFC lui présente.

C’est une semaine de combat Conor McGregor, et Usman (16-1 MMA, 11-0 UFC) a été l’un des noms récurrents. Le trio d’Usman, McGregor et du détenteur du titre “BMF” Jorge Masvidal ont été tous les sujets de discussion pendant la semaine de combat de l’UFC 246.

Au cours des derniers jours, McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC) et Masvidal (35-13 MMA, 11-4 UFC) ont exprimé leurs opinions sur le futur match qu’ils préfèrent. Cependant, Usman choisit de garder ses options ouvertes. Jeudi, lors d’un entretien avec les médias, Usman a déclaré qu’il attendrait que le défi lui soit adressé.

“Je suis le champion”, a déclaré Usman. “C’est tout, clair et simple. Je suis le champion. Ils doivent venir à moi. Il y a une raison maintenant qu’ils parlent de moi. C’est parce que j’ai l’or. Tout le monde peut l’obtenir. Je n’ai jamais dit non. Lorsque Dana White appelle et dit: «Je veux retirer ce type.» Je dis: «Quand?» Et nous le faisons. Je ne suis pas celui qui choisit et choisit les combats. Je n’ai jamais refusé un combat de ma carrière. “

Il fut un temps, a expliqué Usman, qu’il aurait mendié des combats. Mais ce temps est passé. Maintenant, il a un titre d’or enroulé autour de sa taille, et c’est la décision de quelqu’un d’autre qu’il combat. Si McGregor est choisi, Usman a indiqué qu’il n’hésiterait pas à accepter.

“C’est moi qui mendie pour les combats”, a déclaré Usman. «Maintenant, je suis dans une situation et une position où je n’ai plus à mendier pour des combats. Ils doivent venir à moi. Si Conor le veut, Conor peut aussi l’obtenir. Je ne discrimine pas la coqueluche. Tout le monde peut l’obtenir. “

Alors qu’Usman a déclaré qu’il était confiant de donner à McGregor un “cul-huée”, il a également rendu hommage à la superstar irlandaise. Il comprend et respecte l’aspect historique de la tentative de McGregor de réclamer l’or UFC dans une troisième catégorie de poids.

“Conor est spécial dans le monde des arts martiaux mixtes”, a déclaré Usman. «C’est le truc avec moi. Je ne suis pas haineux. Je donne du crédit là où le crédit est dû. Ce jeune homme a définitivement fait beaucoup pour le sport.

«S’il sent qu’il veut intervenir et défier, il essaie de faire l’histoire – de se battre pour un troisième titre. Je serais stupide de faire obstacle à l’histoire et de lui donner cette chance. Conor peut aussi l’obtenir s’il le veut. »

Avant qu’un affrontement potentiel entre Usman et McGregor ne se produise, cependant, ce dernier affronte Donald Cerrone (36-13 MMA, 23-10 UFC) samedi soir.

L’UFC 246 a lieu au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

.