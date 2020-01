Conor McGregor parmi les plus grandes stars de l’histoire des sports de combat

LAS VEGAS – Dana White ne pense pas que Conor McGregor est simplement la plus grande star de l’histoire du MMA.

White a mis le nom de l’ancien double champion McGregor aux côtés de certaines des plus grandes stars et légendes de la boxe, ainsi

En tenant compte de ses distinctions, des numéros à la carte et de son impact global sur le sport, McGregor est devenu une icône mondiale.

Après la conférence de presse de l’UFC 246 de mercredi, White a fait l’éloge de McGregor, qui affronte Donald Cerrone lors du Main Event de samedi.

“Conor McGregor n’est pas la plus grande star du sport – Conor McGregor est l’une des plus grandes stars de l’histoire des sports de combat, point final”, a déclaré White à MMA Junkie. “Lorsque vous mentionnez le nom de Conor McGregor, vous parlez (Mike) Tyson,” Sugar “Ray Leonard, (Floyd) Mayweather – il est sur cette liste. Il a parmi les plus grands et les plus gros pay-per-view de tous les temps. Quiconque veut parler négativement de ce combat ou pense que ce combat est bon: 10,6 millions de dollars et une tendance hors des tableaux pour le paiement à la séance. Je n’écoute même plus cette merde. “

Une victoire de McGregor dans la lutte des poids mi-moyens contre Cerrone pourrait le préparer à un autre tir au titre léger, ou même à 170 livres.

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

