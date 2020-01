Conor McGregor: Pas de mauvais sang avec “Cowboy” Cerrone mais promet “du sang sera versé”

Conor McGregor n’est pas connu pour avoir tué ses adversaires avec gentillesse, mais cela semble être sa stratégie avant son affrontement avec Donald “Cowboy” Cerrone à l’UFC 246.

Connu comme l’un des plus grands bavards de l’histoire des sports de combat, l’ancien champion à deux divisions a fait de la guerre mentale autant une partie de sa stratégie que la main gauche qu’il tire comme un missile de croisière sur ses adversaires.

Cette fois-ci, cependant, McGregor a abandonné son attaque verbale typique en faveur de payer à Cerrone une série de compliments. Bien sûr, cela ne signifie pas qu’il s’attend à un résultat différent le soir du combat.

“Il a mon respect et même s’il y aura du sang versé le 18 janvier, ce ne sera pas du mauvais sang”, a déclaré McGregor lors de la conférence de presse d’avant-combat de l’UFC 246. “Et pour la prédiction” Mystic Mac “, ce sera un KO.”

L’histoire entre McGregor et Cerrone n’a pas toujours été aussi amicale.

Il y a quelques années, lorsque la superstar irlandaise faisait des vagues majeures à l’UFC, il était sur le point de défier Jose Aldo pour le titre incontesté de poids plume et il s’est engagé dans une guerre de mots avec «Cowboy» lors d’une conférence de presse où les deux apparu.

Les deux combattants ne se sont jamais vraiment croisés depuis, mais il semble que le temps guérisse toutes les blessures parce que McGregor ne pouvait s’empêcher de rire quand cette rencontre passée lui a été évoquée mercredi.

«La dernière fois que nous nous sommes parlés, ou nous nous sommes même vus, c’était lors de cette conférence de presse il y a de nombreuses années. Tant de choses ont changé depuis lors », a déclaré McGregor. «J’étais alors champion du monde par intérim des poids plumes. Donald a prédit que je ne passerais pas par Aldo. J’ai traversé Aldo. Il a prédit que j’étais trop petit pour la division de 155 livres. J’ai conquis cette division.

«Nous avons eu un bon va-et-vient, moi et Donald, et avec le temps, il est devenu un père de famille. De toute évidence, vous l’avez vu concurrencer tant de fois, il est difficile de ne pas respecter Donald, en ce moment. “

Au lieu de remonter le passé, McGregor reste concentré sur le présent alors qu’il cherche à reconquérir son trône comme l’un des meilleurs combattants livre pour livre dans le sport. Près de quatre ans se sont écoulés depuis qu’il a été le premier combattant de l’histoire de l’UFC à détenir deux titres de division simultanément.

À l’heure actuelle, Cerrone est le premier obstacle sur sa route vers la rédemption, mais l’ex-champion semble plus préoccupé par la mise en évidence de sa performance samedi soir qu’une vidéo virale de ses ébats menant au combat.

“Il est difficile de ne pas respecter Donald. Il n’y aura pas de mauvais sang ici. Mais il y aura du sang versé, ne vous y trompez pas. C’est la belle entreprise dans laquelle nous travaillons. Nous nous concentrons sur les compétences ici. Ce sera un combat passionnant pour les fans. Ça va être beaucoup d’attaques, beaucoup de drame là-dedans, sans aucun doute, nous sommes très, très impatients de commencer », a déclaré McGregor.

«Je suis bien placé. Je suis prêt à me battre. Je pars pour de grands objectifs. Je vais lancer l’année 2020 de l’UFC et je vais continuer. Ça va être une méga-année ici à l’UFC et à McGregor Sports and Entertainment, vous le savez. Je suis très heureux. J’ai beaucoup de choses passionnantes dans le pipeline. C’est vraiment bon d’être de retour. “