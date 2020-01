Conor McGregor pense que Jorge Masvidal s’estompe dans le combat de l’UFC 244 contre Nate Diaz

Image via @thenotoriousmma sur Instagram

Le chef de file de l’UFC 246, Conor McGregor, pense que Jorge Masvidal s’estompait au troisième tour de son combat contre Nate Diaz à l’UFC 244.

La lutte entre Masvidal et Diaz pour le championnat BMF était certainement une occasion remarquable, et au cours des trois premiers tours, il avait l’impression de vivre à la hauteur du battage médiatique. Hélas, grâce à l’arrêt d’un médecin en raison d’une coupure à Diaz, le combat a pris fin, et de nombreux fans croient que nous avons été privés de voir ce qui se passerait lors des rondes de championnat, alors que Diaz a tendance à devenir beaucoup plus fort.

Il s’avère que Conor McGregor est quelqu’un qui croit en cette théorie, comme il l’a noté lors d’une récente interview avec ESPN.

“Ouais, vous ne savez pas comment Nate est maintenant”, a déclaré McGregor (via MiddleEasy). «S’il veut recommencer. Je pense que nous en avons été volés. Vous pouvez voir Jorge plonger. Jorge plongeait à la fin de ce troisième tour. Et c’est là que Nate entre en jeu. Ça aurait été génial de voir les quatre et cinq. Nous ne l’avons pas vu. Regardez, peu importe. Nous allons voir ce qui se passe.”

Beaucoup diront que l’opinion de McGregor sur cette question n’a pas vraiment de pertinence jusqu’à ce qu’il revienne dans l’Octogone contre l’un ou l’autre de ces hommes. Bien sûr, l’opinion populaire est que McGregor ira tête à tête avec Masvidal, qui a remporté le championnat BMF, s’il est capable de dépasser Donald Cerrone ce week-end.

Il y a évidemment beaucoup de si et de mais impliqués dans tout cela et Masvidal serait probablement le favori dans ce combat, mais de toute façon, il y aura beaucoup d’excitation pour ce que l’avenir réserve si McGregor peut faire le travail en Las Vegas, Nevada ce week-end.

