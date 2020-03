Conor McGregor pense que la victoire de Weili Zhang sur Joanna Jedrzejczyk n’était pas la bonne décision

Image: @thenotoriousMMA sur instagram

Le concurrent léger de l’UFC, Conor McGregor, pense que les juges se sont trompés dans le combat Weili Zhang contre Joanna Jedrzejczyk.

Les juges ont marqué les combats 48-47, 47-48 et 48-47 en faveur de Zhang, qui a conservé sa ceinture avec une victoire par décision très mince dans l’un des plus grands combats de MMA de tous les temps. Zhang et Jedrzejczyk se sont lancés des centaines de coups de pied et de coups de pied en 25 minutes dans une affaire conviviale pour les fans qui a été saluée dans toute la communauté MMA. McGregor a été l’un de ceux qui ont salué le combat, le louant d’un «concours incroyable».

Cependant, selon McGregor, les juges se sont trompés et il pense que Jedrzeczyk aurait dû gagner la décision à la place. Découvrez ce que McGregor a tweeté ci-dessous.

Concours incroyable! Mauvaise décision. https://t.co/1o0o9cLHUz

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 8 mars 2020

Concours incroyable! Mauvaise décision.

Le combat a été extrêmement serré, les deux hommes ayant frappé des centaines de corps au cours des cinq rounds. Il semble que la différence pour les juges était les dommages visuels, car Jedrzejczyk avait un hématome massif sur le front après le combat, bien que les médecins l’aient par la suite débarrassée de toute blessure grave. Pourtant, les dégâts ont probablement été le facteur décisif dans la raison pour laquelle deux juges se sont légèrement rangés du côté de Zhang dans le combat, même si certains comme McGregor ne sont pas d’accord avec la décision.

McGregor sait une chose ou deux sur les décisions serrées, car il a vaincu Nate Diaz via une décision à la majorité ultra-mince lors de leur revanche à l’UFC 202 en août 2016. McGregor a pu obtenir le feu vert cette nuit-là et Jedrzejczyk n’a pas été aussi chanceux des juges cette fois-ci, mais sachant à quoi ressemble une décision serrée signifie que McGregor peut comprendre ce que Jedrzejczyk traverse en ce moment après avoir eu l’occasion de récupérer son glissement de titre entre ses doigts d’un seul tour. Quel que soit le résultat, ce fut un combat incroyable.

Êtes-vous d’accord avec Conor McGregor que Joanna Jedrzejczyk aurait dû gagner?